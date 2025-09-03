La maquilladora Carmela Martín, de 'Juego de Tronos', Premio a la Trayectoria en el Festival Generamma

Susana Sánchez Toro, responsable de Igualdad de la Diputación, en la presentación del Festival Generamma - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Realizado por Mujeres, Generamma, que se celebrará del 9 al 13 de septiembre en Chiclana de la Frontera (Cádiz), reconocerá en su quinta edición a la maquilladora Carmela Martín, de 'Juego de Tronos', con el Premio Aamma a la Trayectoria.

Además, la Diputación de Cádiz entregará en el festival, por segundo año consecutivo, el Premio del Público al mejor cortometraje feminista, como ha indicado en una nota la institución provincial.

El Premio Aamma a la Trayectoria recae este año en la maquilladora Carmela Martín, una socia "muy comprometida con la igualdad y con todos los objetivos que persigue esta asociación, además de ser una profesional andaluza brillante", en palabras de la presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres en los Medios Audiovisuales, Pilar Crespo.

Decidido por unanimidad, este galardón premia "la extensa carrera de Martín" y "la labor fundamental de un departamento --el de peluquería y maquillaje-- que es imprescindible para dar vida y verdad a nuestras historias".

La peluquera, maquilladora y caracterizadora Carmela Martín se inició en el mundo del cine con la superproducción venezolana 'El Libertador', y en su carrera destaca su trabajo en producciones como 'The Book of Exodus' (Ridley Scott), series de renombre como 'Juego de Tronos' o películas como 'Julieta', de Pedro Almodovar.

El nombre de la receptora del Premio Aamma de este año se ha desvelado durante la presentación de Generamma en el Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz, donde también se ha detallado el programa de actividades paralelas.

El acto ha contado con la presencia de Susana Sánchez Toro, responsable de Igualdad de la Diputación, José María Román, alcalde de Chiclana, Pilar Crespo, presidenta de Aamma, Oliva Acosta, directora del certamen, y José Lucas Chaves Maza, director de SGAE Andalucía.

A lo largo de la presentación, la diputada de Igualdad se ha referido a Generamma como "un referente del cine feminista" y una iniciativa "vital", al señalado que "crea espacios para que las mujeres cuenten sus historias y porque necesitamos referentes femeninos detrás de la cámara".

Susana Sánchez Toro ha señalado "el esfuerzo" del festival para "transformar una realidad donde el talento de la mujer está infravalorado". "Este festival no sólo da visibilidad a las que ya están, sino que abre camino a las que vendrán, vinculando así talento novel y madurez creativa", ha añadido.

Por su parte, Oliva Acosta ha indicado durante su intervención que este es "un año muy poderoso en lo emocional", cuando se cumplen cinco años de su inicio, un lustro que celebrarán con una edición dedicada a "la creatividad como fuerza colectiva y a la luz como símbolo del fuego que nos mueve".

"Generamma quiere ser faro y epicentro de transformación social a través del cine, y hacerlo desde el sur, un espacio que ilumina nuevas miradas, abre caminos y transforma el paisaje cultural, un festival que proyecta la potencia del cine hecho por mujeres e impulsa la igualdad y la diversidad", ha manifestado.

José María Román, alcalde de Chiclana, ha explicado que el festival es el resultado de "una tarea colectiva fundamental que capitaliza la ciudad", argumentando que "hay muchos festivales de cine pero pocos como este", donde "lo feminista toma un especial valor". Además, ha aseverado que para el Ayuntamiento "es importante que se haga en Chiclana".

El alcalde ha agradecido la colaboración de Cajasol, "tan importante para la consolidación del festival", y se ha referido al Premio Más Chiclana, auspiciado por el Ayuntamiento a través de la Delegación de la Mujer, y que en este primer año premia a Oliva Acosta.

Durante la presentación, la propia Oliva Acosta, como directora del festival, ha desgranado detalles de las actividades paralelas de Generamma, "una ambiciosa muestra de encuentros y talleres temáticos sobre fotografía e iluminación, sobre sostenibilidad y sobre la accesibilidad como reto aún no superado en gran parte del sector cultural".

Los encuentros darán comienzo en la mañana del miércoles 10 de septiembre con una jornada dedicada enteramente a la luz y a la creatividad, en la que se tratará de visibilizar el trabajo de mujeres profesionales en los campos de la dirección de fotografía y la iluminación, que aún a día de hoy siguen siendo territorios "profundamente masculinizados" dentro del audiovisual.

La directora de fotografía Gina Ferrer, de '20.000 especies de abejas' o 'Sorda', se hará cargo de la charla 'Encender la mirada: la luz como lenguaje creativo'.

A continuación tendrá lugar una mesa de experiencia titulada 'Iluminar es contar: creatividad y género en el trabajo con la luz', en la que participarán la directora de fotografía Ana Cayuela, la directora Violeta Salama y la técnica de fotografía artística Mimi Morrez. Para finalizar, se realizará un taller participativo para aprender a "jugar con la luz".

El viernes 12 de septiembre llegará el turno de la sostenibilidad, con el foco puesto en el tejido social. Esta jornada, que se celebrará en el Centro del Vino y la Sal comenzará con una charla de Conchi Piñeiro sobre comunidades sostenibles y una mesa redonda centrada en la diversidad, la inclusión y la resiliencia a la que acudirá la líder indígena y referente internacional del activismo ecosocial, Lolita Chávez.

Para finalizar, se compartirá una experiencia de sostenibilidad social en el territorio con el proyecto realizado sobre antiguas pobladoras y trabajadoras de la factoría de conservas de atún de Sancti Petri.

El sábado 13 de septiembre se dará cierre a las actividades con una jornada dedicada a la accesibilidad organizada por Aamma y la Fundación SGAE con la participación de colectivos y asociaciones de personas con capacidades diversas de Chiclana y Cádiz.

Se trata de un evento concebido como un espacio para "compartir herramientas, visibilizar experiencias, y fortalecer el compromiso colectivo hacia una cultura que no deje a nadie fuera", según ha explicado el director de SGAE en Andalucía, José Lucas Chaves.

La responsable de Accesibilidad Tecnológica en Fundación ONCE, Lourdes González Perea dará comienzo a la jornada con su charla 'Accesibilidad cultural: del discurso a la práctica'. A continuación, Irene Morán, fundadora del proyecto venTEAalcine, impartirá la Masterclass 'Haz tu cine accesible: herramientas y claves para creadoras', dirigida a directoras, guionistas y productoras que quieran incorporar la accesibilidad en sus obras.

El día finalizará con el coloquio participativo 'Narrar con perspectiva inclusiva: otras formas de mirar', en la que estará de forma telemática Eva Libertad, directora de la película 'Sorda', cinta encargada de inaugurar la quinta edición de Generamma.

Generamma 2025 es un festival organizado por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales con la financiación principal del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz, además de la colaboración de otras entidades como el Ayuntamiento de Chiclana y la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Filmoteca de Andalucía y la Fundación Cajasol, la Fundación SGAE, la Academia de Cine de Andalucía, el Consejo Audiovisual de Andalucía, RTVA, RTVE y la Filmoteca Española.