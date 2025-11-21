Mariola Cantarero protagoniza el 6 de diciembre el Concierto Extraordinario de Navidad en La Línea (Cádiz)

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, junto al presidente de la Sociedad Musical Linense Félix Enríquez, Francisco Mescua, y su secretario, Juan Sánchez. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La soprano Mariola Cantarero protagonizará el próximo sábado 6 de diciembre el Concierto Extraordinario de Navidad organizado por la Sociedad Musical Linense Félix Enríquez, con el patrocinio de la Diputación de Cádiz y la colaboración del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción.

El espectáculo Diva Navidad será en el Palacio de Congresos y Exposiciones de La Línea a las 19,30 horas, una oportunidad para disfrutar de un espectáculo musical que la cantante sólo interpretará en otras dos ciudades andaluzas como son Sevilla y Granada, ha informado la Diputación en una nota.

Durante la presentación de este concierto, el vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Vidal, ha resaltado "el buen hacer" de la Sociedad Musical Linense, que "lleva 69 años trabajando continuamente por desarrollar la cultura en la ciudad de La Línea y en todo el Campo de Gibraltar".

Para esta labor cuentan, según ha dicho, con el respaldo de la institución provincial porque "creemos que es fundamental para que eventos como éste, con artistas de nivel como Mariola Cantarero, puedan celebrarse en la provincia". En ese sentido, no ha dudado en animar "a todos los amantes de la música y de la cultura en general" a que asistan a este concierto y que "puedan disfrutar de este magnífico espectáculo".

Por parte de la entidad linense, el presidente Francisco Mescua y el secretario Juan Sánchez, han expresado "el orgullo" que supone que la soprano haya elegido La Línea para ofrecer "uno de los tres únicos conciertos" que ofrecerá con Diva Navidad. "Somos privilegiados", ha asegurado Mescua, señalando que Diva Navidad "es una propuesta musical única", un "nuevo paso adelante" en la línea de "excelencia" que define la programación de la Sociedad Musical Linense.

Mariola Cantarero ofrecerá un repertorio "especialmente diseñado para la fecha" con los villancicos "más queridos y universales". Estará acompañada del pianista Antonio José Henares y el percusionista Manuel Luque.

Las entradas están ya a la venta al precio de 15 euros de forma anticipada en la plataforma virtual giglon. El día del concierto podrán adquirirse en taquilla al precio de 18 euros.