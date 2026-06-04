Más de 1.000 personas y 30 empresas participan en la Feria de Empleo de Cruz Roja en Cádiz

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, en la inauguración de la Feria del Empleo de Cruz Roja - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La VII Feria de Empleo de Cruz Roja se ha celebrado en los antiguos Depósitos de Tabaco de Cádiz donde más de 1.000 personas y una treintena de empresas se han encontrado para unir trabajo y talento.

El evento ha sido inaugurado por la presidenta de Cruz Roja en Cádiz, Carmen de Lara Villar, el vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, el secretario provincial del SAE, Jesús Cendrero, la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, y el alcalde de Cádiz, Bruno García.

La Diputación ha recordado en una nota que es una de las patrocinadoras de esta cita, que está cofinanciada también por la Unión Europea, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Además, cuenta con la colaboración del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) del Ayuntamiento de Cádiz, Felipe Castellano Construcciones, Grupo Q, la Caixa, la Universidad de Cádiz (UCA) y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo.

El vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz, ha señalado la pertinencia de este tipo de iniciativas y "el valor" de Cruz Roja para fomentar nuevas oportunidades. "Hoy hablamos de empleo, pero también hablamos de dignidad, de igualdad de oportunidades y de futuro. Y ese es el compromiso que seguiremos impulsando desde la Diputación para construir una provincia de Cádiz más justa, más inclusiva y con más oportunidades para todos", ha manifestado.

Además ha destacado un elemento clave para que este evento sea realidad, como es la colaboración institucional. En esa línea ha señalado que esta feria "demuestra que cuando administraciones, entidades sociales y empresas trabajamos juntas, conseguimos abrir puertas".

Carmen de Lara Villa ha apuntado que "detrás de cada currículum hay una historia de superación, de incertidumbre, de valentía y de esfuerzo", comentando que "hay personas que han perdido un empleo, que quieren volver al mercado laboral después de mucho tiempo, que buscan su primera oportunidad o que simplemente necesitan que alguien vuelva a confiar en ellas".

"En Cruz Roja creemos profundamente en ese talento que a veces aparece invisible. Creemos en las personas que siguen levantándose cada día, aunque las circunstancias sean difíciles", ha afirmado.

De Lara ha mostrado su creencia en "el valor del acompañamiento", entendiendo que "nadie debería afrontar solo un proceso tan importante como recuperar su autonomía y su proyecto de vida".

La subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, ha destacado la importancia de citas como ésta que "de una forma más tangible y necesaria, ofrece la posibilidad de un empleo", a la par que ha puesto en valor la implicación de todas las administraciones. "Vamos a seguir comprometidos con las políticas que favorecen el empleo y la protección social", ha asegurado.

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha agradecido a Cruz Roja la puesta en marcha de este tipo de actividades destinadas a dar oportunidades "a muchas personas", en este caso, para encontrar un empleo. Además, ha destacado la elección del nuevo espacio de los Depósitos de Tabaco para albergar esta Feria de Empleo, ya que está pensado para este tipo de eventos y para otros que sirvan de "punto de encuentro" para la formación, el emprendimiento o la cultura.

Por último, ha deseado mucha suerte "a todos los valientes que hoy están aquí en busca de una oportunidad".

Tras el acto de apertura, el profesor de la UCA, Julio Segundo, ha tomado la palabra para hablar de competencias creativas para la generación de ideas, a la que le ha seguido la conferencia motivacional de Enric Company 'Im-parables', el taller 'Emprender bajo la fórmula cooperativa', de la mano de Raquel Palacios, y el Foro de Transferencia para Empresas.