Más de 250 mujeres de Cádiz celebran en Medina el Día Internacional de las Mujeres Rurales

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

Más de 250 mujeres han participado en el Teatro Municipal Miguel Mihura Álvarez de Medina Sidonia en un acto de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, en el que la responsable de Igualdad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, ha sido la encargada de dar la bienvenida.

Este encuentro, propiciado por la Diputación, ha combinado reivindicación, convivencia, ocio y formación y se ha prolongado durante varias horas, en las que se ha puesto en valor la relevancia de las mujeres en los pequeños núcleos de población, "crucial pero a menudo poco reconocida", como ha apuntado la institución provincial en una nota.

A este evento han asistido mujeres de federaciones de asociaciones de mujeres de la provincia de Cádiz adheridas al Consejo Provincial de Igualdad (CPI), asociaciones participantes en los talleres 'Romanceros' y 'Creación de canción feminista' del programa Saberes Feministas, y las asociaciones de mujeres de Medina Sidonia Alhucemas y Malcobada, adheridas al CPI.

El programa ha incluido un almuerzo conmemorativo y una actividad dinámica a cargo de la empresa Cadigenia titulada 'El carnaval como herramienta de transformación social', que ha dado paso a la actuación de mujeres participantes en el taller 'Romanceros'.

También se ha desarrollado otra sobre 'Emociones y creación musical por la igualdad' con la intervención de María La Mónica y Adri Trujill, que han dado paso a la actuación de participantes en el taller 'Creación de canción feminista'. La propia María La Mónica ha cerrado el acto con su actuación.