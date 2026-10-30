Más de 250 profesionales del turismo participan en las mesas sectoriales organizadas por la Diputación de Cádiz

Una de las mesas sectoriales del Patronato de Turismo celebrada en Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 250 profesionales del sector turístico de la provincia de Cádiz han participado en las Mesas Sectoriales de Turismo 2026, organizadas por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz entre los días 27 y 29 de octubre.

Según ha indicado el patronato en una nota, las jornadas, celebradas en los antiguos Depósitos de Tabacalera de la capital gaditana, han permitido reunir a representantes de los diferentes segmentos turísticos de la provincia con el objetivo de compartir experiencias, identificar necesidades y plantear propuestas que contribuyan a definir las líneas estratégicas de promoción y desarrollo turístico para el próximo año.

El Patronato Provincial de Turismo ha realizado un balance positivo de estas jornadas tanto por la elevada participación como por la diversidad de los ámbitos profesionales representados y las aportaciones realizadas.

En este sentido, ha señalado que durante los tres días se han celebrado seis sesiones de trabajo que han permitido conocer de primera mano las inquietudes, demandas y oportunidades que identifica el propio sector, reforzando así la colaboración público-privada como herramienta fundamental para la planificación turística provincial.

Así, ha señalado que la primera jornada estuvo dedicada a la Plataforma de Inteligencia Turística (PIT) y a la presentación de la Agenda Profesional, así como al turismo cultural, incluyendo segmentos como el enológico, gastronómico, flamenco, idiomático y de cruceros. El segundo día se centró en el turismo de congresos, reuniones, incentivos y eventos, y en el turismo prémium, con especial atención a las experiencias exclusivas, el slow travel y el turismo experiencial y emocional.

Por su parte, la última jornada estuvo protagonizada por el turismo deportivo y por las modalidades relacionadas con la naturaleza, el interior y el medio rural, incluyendo también el turismo ecuestre y el segmento de autocaravanas. Esta variedad temática refleja la extraordinaria diversidad de la oferta turística gaditana y las posibilidades que ofrece para avanzar hacia un modelo turístico más competitivo, sostenible y equilibrado territorialmente, según el Patronato.

Asimismo, ha señalado que las mesas sectoriales constituyen una de las principales herramientas de participación del Patronato Provincial de Turismo para la elaboración de su planificación anual. Su finalidad no es únicamente generar espacios de encuentro entre profesionales, sino recoger propuestas concretas que puedan traducirse en actuaciones de promoción, comercialización, innovación y mejora del posicionamiento de la provincia como destino turístico.

En este sentido, el Patronato ha anunciado la celebración de una sesión plenaria durante el próximo mes de diciembre, en la que se presentarán las principales conclusiones de las seis mesas sectoriales y se pondrán en común las propuestas recogidas durante las jornadas. Este encuentro permitirá ofrecer una visión global de las prioridades identificadas por el sector y avanzar en la definición del Plan de Acción 2027.

El Patronato ha indicado que considera fundamental que la estrategia turística de Cádiz se construya desde la escucha activa y el conocimiento de quienes trabajan diariamente en esta actividad. La sostenibilidad, la innovación, la competitividad, la diversificación de productos y mercados y la generación de riqueza y oportunidades para el conjunto del territorio seguirán siendo ejes fundamentales de esta planificación.