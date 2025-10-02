Mayores Activos de Diputación de Cádiz reúne a 1.600 personas en una jornada de convivencia en el Coto de La Isleta

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, durante la inauguración la XI Convivencia del programa Mayores Activos. - Francisco J. Olmo - Europa Press

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El programa Mayores Activos, que se lleva a cabo desde el área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de Diputación de Cádiz en cooperación con los ayuntamientos, ha reunido este jueves a 1.600 personas en una jornada de convivencia celebrada en el Coto de la Isleta, en El Puerto de Santa María.

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, el vicepresidente cuarto y alcalde de El Puerto, Germán Beardo, y la responsable del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Paula Conesa, han sido los encargados de dar la bienvenida a los mayores en la convivencia.

En una nota, Diputación ha recordado que la adopción de hábitos de vida saludable, el reconocimiento de los mayores como personas críticas y comprometidas como sujetos activos en la sociedad, y la organización de talleres, actividades culturales y recreativas aportan diferentes estímulos para sentirse vivos y útiles.

"Cuenta tener salud física pero también salud emocional. Compartir, divertirse, relacionarse, evitar la soledad no deseada, son principios que persigue el programa de Mayores Activos y esta convivencia", ha manifestado la presidenta de Diputación.

Por su parte, Germán Beardo ha destacado la solvencia de El Puerto de Santa María como sede de este tipo de encuentros, además de valorar la calidad del programa de Mayores Activos, "que es una justa reivindicación de la necesidad de seguir plenamente incluidos en la sociedad".

Las 1.600 personas participantes en la convivencia proceden de 34 localidades de la provincia de Cádiz, entre municipios con menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas. La jornada se lleva a cabo justo en la semana en la que se conmemora el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores.

Tirolina, petanca, zumba, paseo náutico, tiro con arco, animación musical e incluso el desarrollo de un pasacalles protagonizado por la Asociación de Danzas Folclóricas Ciudad de Cádiz han sido algunos de los alicientes de la convivencia. Además, alcaldes y alcaldesas de diferentes municipios colaboradores de Mayores Activos, los monitores del programa y entidades como Cruz Roja han participado en la jornada.