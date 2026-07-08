Un millar de escolares participan en la 33 Copa de Fútbol Educativo de la Diputación de Cádiz

Celebración de la Copa de Fútbol Educativo de la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable de Deportes, Javier Vidal, ha clausurado esta tarde la 33 edición de la Copa Diputación de Fútbol Educativo en el Palacio Provincial.

Según ha detallado la institución provincial en una nota de prensa, se trata de un programa de la Diputación que gira en torno a los valores del deporte del que se han beneficiado unos 1.000 niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años en la presente edición.

Vidal ha estado acompañado en la mesa presidencial por el delegado provincial de la Real Federación Andaluza de Fútbol, José Antonio Neva, así como por personal técnico de la Diputación.

La participación en este torneo en 2026 se ha articulado a través de 15 escuelas deportivas de distintos puntos de la provincia: Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Bahía de San Fernando, Chiclana (A y B) y Novo Chiclana, Conil de la Frontera, Medina Sidonia, Vejer de la Frontera, Paterna de Rivera, Prado del Rey, Rota, Villamartín y Ubrique.

Este miércoles representantes de dichas escuelas han participado en este acto de la Diputación, en el cual Javier Vidal ha hecho entrega a las escuelas de un trofeo conmemorativo, así como un kit de material deportivo que se podrá utilizar en sesiones de entrenamiento -con elementos como balones, petos, conos, etc.-. Esta celebración es el broche de cierre para el programa, que se ha desarrollado entre los meses de octubre (del año 2025) y mayo de 2026, por un sistema de liga a una sola vuelta.

El Servicio de Deportes de la Diputación incide en que, dentro de sus líneas de trabajo, tiene un papel primordial el fomento de la práctica deportiva dirigida a la población más joven, el conocido como deporte base. Así, las actuaciones quieren contribuir a la creación de hábitos saludables entre este público, de manera que consigan una mejora de la condición física, alejándose del sedentarismo.

ENTREGA DE PREMIOS DEL CIRCUITO DIPUTACIÓN DE CROSS 2025

De igual manera, la sede de la Diputación ha acogido esta tarde otro acto de reconocimiento en el ámbito del deporte. Ha sido la entrega de galardones correspondientes al Circuito Diputación de Cádiz de Cross 2025.

Se ha distinguido a los atletas que han sobresalido en una edición, la última cerrada, compuesta por cuatro pruebas. El circuito lo han integrado, concretamente: el Cross San Sebastián, celebrado en Puerto Real; el XXI Cross El Colorado, en Conil de la Frontera; el X Cross El Hierro y La Espartosa, en Chiclana de la Frontera; y el IX Cross Estella del Marqués, en Estella del Marqués.