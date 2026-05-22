Las obras en la carretera de Lora en Alcalá del Valle (Cádiz), dañada por borrascas, acabarán antes de verano

Actuaciones en la carretera de Lora de acceso a Alcalá del Valle donde la Diputación de Cádiz está acometiendo obras de reparación tras las borrascas - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

ALCALÁ DEL VALLE (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha visitado dos obras que se están realizando en la localidad serrana de Alcalá del Valle para reparar los desperfectos causados por el temporal del pasado invierno en la carretera de Lora, de acceso a la localidad, unos trabajos que se esperan estén listos antes de verano.

Junto con personal técnico y responsables de la obra, la presidenta y el alcalde, Rafael Aguilera, se han interesado por la evolución de los trabajos, cuyo plazo previsto de finalización es de cuatro meses, ha indicado la Diputación en una nota.

Se trata de obras de envergadura, ya que en estos puntos se han registrado "incidencias severas". De los daños que se han dado en la provincia "el más llamativo ha sido este socavón", en palabras de la presidenta provincial, que ha apuntado a una inversión de más de un millón de euros para la actuación destinada a reparar "un enorme hundimiento del asfalto que ha hecho desaparecer la carretera".

Martínez ha subrayado que estos trabajos tratan de hacerse "con vocación de que se conviertan en soluciones definitivas" y "a conciencia", lo que implica "más tiempo y más dinero" en una infraestructura "vital" para el acceso a Alcalá del Valle.

Este socavón no es la única actuación en la CA-9107, conocida como carretera de Lora y que da acceso a Alcalá del Valle. También se opera en el tramo que comprende desde el punto kilométrico 3 al 3,2. La actuación, adjudicada a Manuel Alba SA, supone para la Diputación una inversión referida de 939.672,38 euros.

El alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, ha valorado la incidencia que tienen estas reparaciones para el pueblo, ya que en su opinión es "fundamental" arreglar estas vías, que son "el motor, el desarrollo y la prosperidad".

"Tenemos que estar comunicados, tenemos que sacar nuestras mercancías, nuestros espárragos, el aceite, y por tanto, la comunicación es vida", ha manifestado, a la par que ha agradecido "el compromiso" de la Diputación y de su presidenta para que las comunicaciones "estén en las mejores condiciones".

La Diputación ha señalado que el esfuerzo inversor con la red provincial de carreteras en 2026 "no tiene precedentes" y que las necesidades sobrevenidas por el temporal del pasado invierno han motivado una respuesta de emergencia que se ha transformado en más de 22 millones de euros para obras urgentes, como estas de Alcalá del Valle.

A ello se suman otros diez millones contenidos en los presupuestos de 2026 para conservación y actuaciones de tipo general, lo que representa más de 32 millones en total.

Respecto a la carretera de Lora, el objetivo es corregir varios deslizamientos y estabilizar los taludes para restituir la circulación. Con este fin, tras retirar y sanear materiales inestables afectados por el deslizamiento, en el punto 0,5 se ejecuta un relleno de escollera de contención, apoyado sobre una plataforma horizontal de unos 10 metros de ancho.

La actuación contempla la reconformación del talud mediante pendientes estabilizadas, ejecutando el relleno de escollera con una inclinación aproximada de 34 grados y tendiendo la ladera hasta una pendiente final del orden de 40 grados, lo que garantiza unas condiciones adecuadas de estabilidad global del conjunto y un coeficiente de seguridad adecuado frente a posibles fenómenos de inestabilidad.

Asimismo, se prevé la ejecución de una zapata de apoyo para el empotramiento de la primera fila de bloques de escollera, así como la colocación controlada de los mismos para favorecer el trabajo mecánico y mejorar la resistencia al corte de la estructura.

En las capas superiores, próximas a la rasante, la escollera pasará a tener materiales seleccionados tipo todo-uno, separados mediante geomalla de refuerzo y debidamente compactados para servir de apoyo a las capas del firme.

Por su parte, en el tramo desde el punto kilométrico 3 al 3,2 se realizará un perfilado y tendido del talud de desmonte hasta alcanzar una geometría compatible con las condiciones de estabilidad requeridas para la plataforma de la calzada. El pie del talud quedará apoyado sobre un muro de escollera de entre 2 y 3 metros de altura, lo que permitirá favorecer el tendido del mismo minimizando la ocupación horizontal de la actuación.

Asimismo, el talud será protegido mediante la instalación de geoceldas tridimensionales rellenas con tierra vegetal, con objeto de limitar procesos erosivos superficiales, evitar la formación de surcos y pequeños asentamientos, y mejorar la estabilidad e integración superficial del conjunto.