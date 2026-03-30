Olvera (Cádiz) será sede del primer campeonato de enduro-indoor en la tarde noche del 25 de julio

El vicepresidente segundo y responsable de Deportes en la Diputación, Javier Vidal, la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, y el responsable de la organización técnica de la prueba, Fran Cabeza, del Moto Club de Olvera. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad gaditana de Olvera será el 25 de julio sede de la primera edición de la prueba de enduro-indoor, que se celebrará desde por la tarde y hasta el final del día en el recinto ferial, contando para ello con el apoyo de la Diputación de Cádiz.

La presentación de este evento ha contado con el vicepresidente segundo y responsable de Deportes en la Diputación, Javier Vidal, la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, y el responsable de la organización técnica de la prueba, Fran Cabeza, del Moto Club de Olvera, ha detallado la institución provincial en una nota.

Javier Vidal se ha mostrado "encantado de colaborar" con esta iniciativa que se pone en marcha por primera vez, una carrera nocturna que es puntuable para el Campeonato de Andalucía, aportando su "granito de arena" a que se puedan llevar a cabo eventos de este tipo.

Como ha valorado Vidal, la prueba convertirá a Olvera y a toda la Sierra de Cádiz "todavía más atractiva de lo que ya es desde el punto de vista turístico", teniendo en cuenta además que "en estos momentos hay que volcarse con la Sierra" tras los daños sufridos por los pasados temporales.

El enduro es una modalidad motociclista que se desarrolla campo a través y sorteando obstáculos. Al ser puntuable para el Campeonato de Andalucía se espera una participación de entre 40 y 60 pilotos en las diferentes categorías, y supone una inyección económica para la localidad. Además, pone en el escaparate a Olvera como destino turístico y deportivo.

"En la comarca no tenemos nada igual, hay que salirse de la provincia para ver algo parecido", ha afirmado la alcaldesa de Olvera, que ha añadido que "faltaba en la Sierra un evento de estas características". En ese sentido, ha destacado entre sus atractivos que se trata de una carrera nocturna "llena de emociones", anunciando además que se organizarán una serie de actividades complementarias en torno a la prueba deportiva.

Fran Cabeza ha explicado que son carreras de verano y se realizan por la tarde, desde las 18,00 horas hasta las 00,00 horas de la noche, "en horario fresquito".

Desde la organización esperan público local y de fuera de la comarca que disfruten con las diferentes categorías, como son Máster 40, aficionados, junior Sub 23, sénior FUN y sénior Pro, la categoría reina.

La alcaldesa ha recordado que la mayoría de los accesos a la Sierra están ya habilitados aunque algunos sean de modo provisional, así que no habrá "ningún problema" de comunicaciones cuando se celebre la prueba en julio.