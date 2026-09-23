Paterna contará en 2027 con una nueva Escuela Infantil financiada por la Diputación de Cádiz con 400.000 euros

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, asiste al acto de colocación de la primera piedra de la nueva Escuela Infantil Municipal de Paterna de Rivera (Cádiz). A 23 de septiembre de 2026 en Paterna de Rivera, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press

PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La localidad gaditana de Paterna de Rivera contará en 2027 con una nueva Escuela Infantil Municipal, que estará financiada por la Diputación de Cádiz con 400.000 euros y cuyas obras se han iniciado este miércoles 23 de septiembre con la presencia de la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, y el alcalde de esta localidad, Andrés Clavijo.

Esta nueva infraestructura estará situada en la calle Antonio Machado, frente al cuartel de la Guardia Civil, no muy lejos de las actuales instalaciones, como ha indicado la Diputación en una nota.

La Escuela Infantil de Paterna de Rivera supondrá un "cambio enorme", porque vendrá a sustituir a un equipamiento que se levantó de manera provisional hace ya 16 años y que presenta "muchas limitaciones". Así, la futura guardería contará con cinco aulas, aula matinal, zona de descanso, patio, comedor, archivo y sala de profesores.

Serán unas instalaciones "mucho mejores, amplias y modernas, acordes con la atención que los niños y niñas de Paterna y sus padres merecen", como ha afirmado la presidenta de la institución provincial, Almudena Martínez, desde el emplazamiento de la nueva escuela.

La presidenta ha protagonizado junto al alcalde de Paterna y diputado de Fomento y Empleo en la Diputación, Andrés Clavijo, el acto de colocación de la primera piedra del futuro centro escolar. En la urna que se ha empleado en este inicio de obra se han incluido periódicos del día, los planos de la guardería e imágenes de las profesoras, entre otros objetos.

La Diputación financia con 400.000 euros el 100% de estas obras, donde se incluye la adquisición del terreno. Está previsto que los trabajos estén terminados en marzo del año que viene.

Con la construcción de esta escuela infantil, "saldamos un poco más la deuda histórica que las administraciones teníamos con el municipio de Paterna", ha dicho la presidenta, quien ha añadido que al inicio de su mandato el alcalde puso sobre la mesa "las necesidades históricas" de Paterna, como la nueva escuela infantil.

"Hoy esa nueva escuela infantil empieza a ser una realidad", ha afirmado Martínez del Junco, argumentando que es "una prueba" de que cuando las administraciones colaboran, "las promesas se cumplen".

Para la presidenta, esta escuela es una "apuesta" de la Diputación de Cádiz por dotar a los pueblos más pequeños de los equipamientos públicos "imprescindibles" para la vida diaria de sus vecinos y vecinas.

"Todos los ayuntamientos deben poder ofrecer a sus vecinos los servicios públicos y los equipamientos ciudadanos básicos para que puedan crecer, formarse y labrarse un futuro en su municipio y para que esto sea posible, porque los ayuntamientos pequeños tienen pocos recursos, está la Diputación", ha sostenido.

Por su parte, Andrés Clavijo ha expresado su "alegría" por ver cómo empieza a materializarse esta nueva escuela infantil, que aportará "la mejor educación" para los niños y niñas de Paterna.

El alcalde ha agradecido a la Diputación su disposición para resolver las demandas de la localidad y "la sensibilidad" de la presidenta por facilitar el desbloqueo de un problema --el de la escuela infantil-- "enquistado desde hace años".

La dotación necesaria para la construcción del nuevo centro procede de la suma de varias aportaciones económicas de la Diputación, a través del Plan Cádiz Marcha 2025, el DipuInnova 2026 y una subvención nominativa.