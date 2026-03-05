Paula Vincenti abre con su exposición la programación cultural de 2026 en la Sala Rivadavia de Cádiz

La responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanesa Beltrán, en la presentación de la primera muestra del año en la Sala Rivadavia. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'El pabellón de hielo', de la artista argentina Paula Vincenti, promovida por la Diputación de Cádiz y el Consulado de Argentina, propone una reflexión sobre la mujer y su relación con el mundo. La muestra, que se podrá visitar hasta el día 11 de abril en la Sala Rivadavia de la Diputación, abre el programa de exposiciones del año 2026 de la Fundación Provincial de Cultura.

Como ha explicado la responsable de Cultura de la Diputación, Vanesa Beltrán, la exposición de Vincenti se programa en este mes de marzo para hacerla coincidir con las celebraciones en torno al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

Y es que, ha señalado la diputada, "es precisamente la mujer la protagonista de los trabajos que presenta la artista, que pone el punto de mira en su papel dentro de la moda, la publicidad o la televisión".

Vanesa Beltrán ha dicho sobre la obra de Paula Vincenti que mirándola "es fácil adivinar en ella elementos de la decoración, de interiores sacados de estampas propias de revistas especializadas y, de entre esos elementos de los que hablamos, Paula sitúa a la mujer como un mero elemento decorativo más, sin mayor trascendencia que la que tiene en esa imagen una lámpara o el estampado de un papel pintado".

Todo ello, con un sentido "reivindicativo" porque la obra de Paula Vincenti, "dentro de su aparente inocencia, encierra una reflexión crítica sobre fenómenos como el consumo, los medios de comunicación, los modelos culturales, cuestionando el rol de la mujer y los estereotipos de género", como ha destacado el cónsul argentino, Sergio Servin.

La propia Paula Vincenti ha aclarado que su obra parte de una reflexión "muy concreta" sobre las mujeres y el mundo que las rodea, especialmente, sobre cómo la publicidad y el marketing influyen en esa relación. Así, ha explicado que desde que comenzó a crear esa ha sido "la semilla" de su trabajo, el observar cómo los mensajes de la publicidad y los medios "construyen modelos, deseos e identidades femeninas y cómo condicionan la forma en que nos vemos y nos mostramos".

En su intervención ha añadido que trabaja con imágenes "muy construidas, eclécticas, casi teatrales y no cuenta historias cerradas", sino que prefiere que funcionen como "un rompecabezas que cada espectador completa desde su experiencia."

El nombre de la exposición 'El pabellón de hielo' se basa en esa idea de intentar retener modelos ideales casi imposibles, como si fueran un bloque de hielo, que en cualquier momento se puede romper o derretir.

La muestra se compone de 17 obras en total, creadas con técnicas variadas como acrílico sobre lienzo, técnica mixta sobre papel y una pieza de metacrilato.

'El pabellón de hielo' se puede visitar desde este 5 de marzo hasta el 11 de abril en el horario habitual de la Sala Rivadavia, de martes a viernes, de 11,00 a 13,30 horas y de 18,00 a 20,30 horas, estando los sábados de 11,00 a 14,00 horas, y los lunes, domingos y festivos cerrado.

La muestra llega de la mano del Consulado de la República Argentina en Cádiz, entidad con la que comparte sede la Fundación Provincial de Cultura en la calle Presidente Rivadavia de la capital y que desde hace años colabora promoviendo la presencia de un artista argentino dentro de la programación de la Sala.