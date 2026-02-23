El plazo de candidaturas de los Premios EnerAgen a iniciativas de transición energética en Cádiz acaba el 1 de abril

Placas solares en una vivienda de Villamartín - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

La Diputación de Cádiz ha señalado que el plazo para presentar propuestas para los Premios Nacionales de Energía, convocados por la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen), con el objetivo de identificar los proyectos más destacados de la provincia gaditana a favor de la transición energética, termina el próximo 1 de abril.

A la convocatoria pueden presentarse empresas de cualquier tamaño, administraciones públicas, entidades sociales y comunidades energéticas que hayan impulsado proyectos relevantes en eficiencia energética, energías renovables, innovación o participación ciudadana, ha indicado la Diputación en una nota.

De entre las candidaturas recibidas, la institución provincial seleccionará a las que representarán a Cádiz en la final nacional de estos galardones.

En estos premios serán reconocidas a las mejores iniciativas en cuatro categorías, en concreto a mejor iniciativa privada en pro de la transición energética, reconociendo el compromiso del sector privado con la transición energética; a mejor iniciativa pública en pro de la transición energética, con una distinción al compromiso del sector público con la transición energética, premiando aquellas iniciativas ejemplarizantes e inspiradoras para otras administraciones públicas; a Mejor iniciativa de educación, sensibilización y difusión de la transición energética, premiando a programas educativos, campañas de sensibilización o proyectos de difusión que destaquen por su creatividad, alcance y replicabilidad; y a Mejor iniciativa en materia de comunidades energéticas, destacando a acciones que fomenten la participación ciudadana en la generación y gestión de energía de forma colectiva y sostenible.

La solicitud y la documentación que acompañe a cada candidatura deberá presentarse por correo electrónico (Asunto: Premios EnerAgen 2026) dirigido josemaria.llaves.ruiz@dipucadiz.es, con copia a premios@eneragen.org.

Los premios EnerAgen están patrocinados por Red Eléctrica. La entrega de galardones de esta 17 edición se celebrará a principios de junio en Oviedo.

La Agencia Provincial de la Energía de la Diputación de Cádiz forma parte de la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía junto a otras 29 entidades locales y autonómicas.