El Pleno de la Diputación de Cádiz aprueba una moción de apoyo a Ceuta y una modificación presupuestaria de 4,8 millones

Pleno de la Diputación de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La corporación de la Diputación de Cádiz ha retomado la actividad plenaria con la sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre, presidida por Almudena Martínez, en la que se ha trasladado el apoyo de esta institución a la Ciudad Autónoma de Ceuta y una serie de modificaciones presupuestarias que permitirán invertir cerca de 4,8 millones de euros en diversas iniciativas en la provincia para la concesión de subvenciones nominativas a ayuntamientos y otras entidades sociales.

En una nota, la Diputación ha explicado que el responsable de Cooperación, Javier Bello, ha obtenido el apoyo unánime del pleno para ampliar los límites de gastos plurianuales del Plan Provincial 2025-2027 en una cuantía de 12,7 millones de euros, para acometer obras previstas en el Plan de Inversiones en Carreteras Provinciales 2025-2027 que han sido postergadas al tener que afrontar las reparaciones en carreteras afectadas por el tren de borrascas de principios de este año.

En el apartado de proposiciones, la situación en Ceuta ha sido objeto de tres mociones presentadas por los grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, que se han debatido de forma conjunta.

El portavoz de IU, Ramón Galán, ha puesto el acento en la "emergencia humanitaria" derivada de la entrada de miles de migrantes procedentes del Reino de Marruecos los días 30 y 31 de julio, con una "prioridad absoluta" en la defensa de los derechos humanos y la protección de la infancia.

Todo ello, ha insistido Galán, desde "la solidaridad con los habitantes de Ceuta, la defensa de la soberanía territorial de España, la reclamación del cumplimento por parte de Marruecos de sus obligaciones internacionales y la defensa de una verdadera corresponsabilidad territorial en la acogida y protección de las personas migrantes", con especial atención en los menores extranjeros no acompañados, mediante mecanismos "legales, permanentes y estructurales en los que participen todas las comunidades autónomas".

El portavoz del PSOE, Javier Pizarro, ha articulado un discurso en el que ha hecho un llamamiento a "la lealtad institucional" en la gestión de una emergencia humanitaria que "debe resolverse cuanto antes para devolver la normalidad a la vida cotidiana de la población ceutí". Así, ha pedido una actuación del Estado "contundente pero compatible con la legalidad y la defensa de la dignidad de las personas inmigrantes".

También ha incidido en la necesidad de garantizar la solidaridad entre territorios y reclamar que ninguna ciudad o administración tenga que afrontar "en solitario" situaciones de presión migratoria o crisis humanitarias que, por su magnitud, requieren el compromiso y la colaboración del conjunto de las administraciones públicas.

También ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y a todas las fuerzas políticas para "preservar la convivencia, la serenidad y el respeto", rechazando cualquier manifestación de odio, discriminación, intolerancia o violencia y evitando discursos que contribuyan a la división o a la confrontación social.

Por parte del Grupo Popular, Juancho Ortiz ha coincidido con el resto de grupos en trasladar al pueblo de Ceuta la solidaridad y compromiso de la Diputación y la provincia de Cádiz, y ha exigido al Gobierno de España que despliegue y mantenga en Ceuta los recursos, medios y capacidades del Estado "que sean necesarios" hasta garantizar la recuperación de "la normalidad, la seguridad, el orden público".

También ha instado al Gobierno a identificar a todas las personas que accedieron irregularmente al territorio español durante estos acontecimientos, y promover y ejecutar el retorno efectivo a Marruecos, aplicando "de manera ágil" los procedimientos individualizados legalmente establecidos y utilizando los mecanismos de cooperación bilateral y europea disponibles para esos retornos.

Desde el PP se ha hecho un llamamiento a la defensa de la soberanía española sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a la par que ha reclamado al Reino de Marruecos el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos de cooperación con España en materia de control fronterizo, lucha contra la inmigración irregular y readmisión y retorno de sus nacionales.

El PP ha pedido el apoyo del pleno para instar al Gobierno de España a reforzar "de manera permanente" la protección y vigilancia de la frontera española en Ceuta, garantizando los recursos humanos, materiales, tecnológicos y operativos necesarios para prevenir nuevos episodios de entrada irregular masiva y proteger eficazmente nuestras fronteras.

Las tres mociones han sido aprobadas. En el caso de las defendidas por los grupos del PSOE e IU, con los votos favorables de ambas formaciones y La Línea 100x100, mientras que el PP votó en contra. La proposición del Partido Popular obtuvo el voto favorable del propio grupo proponente y de La Línea 100x100, mientras que PSOE e IU se abstuvieron, como ha indicado Diputación

En otro orden de cosas, el Grupo Popular ha defendido una propuesta relativa a la "grave dificultad estructural" del sector del cereal. Así, para paliar la crisis de rentabilidad derivada de la caída de precios y los altos costes de producción, el acuerdo adoptado por toda la Corporación insta al Gobierno de España a establecer un plan "extraordinario específico" y activar ayudas directas, entre otras medidas. El PSOE se ha abstenido en la votación de este punto, que fue apoyado por el resto de grupos.

También a propuesta del PP se ha acordado instar al Gobierno español a impulsar "de manera efectiva y con la máxima celeridad" la recuperación del tren de la Costa Noroeste, obteniendo el respaldo de los grupos de La Línea 100x100 e IU, mientras que el PSOE se ha abstenido.

A iniciativa del Grupo Socialista se ha defendido una moción con la que se acuerda pedir a la Junta de Andalucía reparar "con carácter urgente" la carretera A-2231 (de Barbate a Zahara de los Atunes) y construir rotondas para incrementar la seguridad vial, con el fin de subsanar los desperfectos que acumula y que se han visto acrecentados tras las fuertes lluvias del pasado invierno. Todos los partidos de la Corporación han votado a favor de esta propuesta.

El pleno también ha expresado su apoyo a la comunidad educativa del Colegio Público Rural (CPR) Campos de Conil, un centro que, en opinión del PSOE, atraviesa una "situación crítica" al tener cinco de sus seis sedes cerradas. El pleno insta a la Junta a mantener las unidades educativas de este colegio y crear una mesa de participación que diseñe un plan de recuperación de las seis sedes de este CPR.

También ha tenido que ver con el medio rural la propuesta de Izquierda Unida para exigir a la Junta el incremento sustancial de la inversión pública en la prevención de los incendios forestales, la implementación y difusión de planes de evacuación y el refuerzo "inmediato" de las brigadas forestales. La moción ha salido adelante con los votos favorables de IU, PSOE y La Línea 100x100 y el voto en contra del Grupo Popular.

Por último, a partir de una propuesta de La Línea 100x100, se ha acordado unánimemente instar al Gobierno de España a "impulsar, agilizar y establecer calendarios concretos" para la culminación de "actuaciones pendientes" en el Campo de Gibraltar, como la ampliación de carriles en la A-7, la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla y una "solución" a la N-340 entre Algeciras y Tarifa.

La propuesta se amplió con una enmienda de adición del PSOE para incluir la participación de la Junta de Andalucía y al resto de administraciones con competencias en la comarca en este programa de mejoras.