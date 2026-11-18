El vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz, explicadno los presupuestos de 2027 durante el Pleno. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Cádiz ha aprobado el presupuesto del año 2027 con los votos favorables del equipo de gobierno (PP y La Línea 100x100), la abstención de IU y el rechazo del PSOE. Así, la Institución provincial dispondrá de una cobertura económica de 448.626.039 euros en el próximo ejercicio, recogiendo las estimaciones, consolidadas, de la entidad matriz y de las empresas públicas y organismos autónomos dependientes de Diputación.

El vicepresidente primero, Juancho Ortiz, ha defendido unas cuentas que "mejoran la vida de las personas y fortalecen la asistencia a los ayuntamientos y el desarrollo económico de la provincia de Cádiz", según ha indicado en una nota la Diputación.

Ortiz ha argumentado que el actual equipo de gobierno "ha demostrado que sabe gestionar, reduciendo la deuda de la institución", y a la vez "es capaz de diseñar el presupuesto que, por sus inversiones, es el más expansivo en la historia de la Diputación, sin sectarismo, obviando el color político y sólo preocupado en atender necesidades de los vecinos".

Diputación ha recordado que la cuantía del nuevo presupuesto supone un incremento del 9,5% sobre el ejercicio de 2026, aún en vigor, y más de 125 millones de euros sobre el de 2023. Asimismo, ha destacado la capacidad expansiva de unas previsiones que, una vez sumadas las inversiones reales y las transferencias de capital, contienen un saldo inversor de 103 millones de euros.

En este sentido, ha apuntado que la reserva para las carreteras de la red provincial, a la que se dedican 18,3 millones; la revitalización de las promociones de vivienda pública, con seis millones que se destinan a la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo; y los más de 80 millones que se consignan para el Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, son algunas de las referencias destacadas del presupuesto 2027.

Además, Diputación ha señalado que la reactivación de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo se confirmó en la misma sesión plenaria que ha incluido --en otro de los puntos del orden del día-- la autorización para concertar un préstamo promotor hipotecario, por un importe de 1.252.328 euros, para financiar la culminación de un edificio de 16 viviendas (13 de ellas de protección oficial) en Trebujena.

La presidenta de Diputación, Almudena Martínez, tras resolverse la votación del presupuesto, ha valorado la conformación de los cuatro presupuestos aprobados en el actual mandato corporativo, "pese a recibir un saco de problemas pendientes, como se ha demostrado con el estado de las carreteras o el abandono institucional en gran parte del territorio". Un contexto que, a su juicio, se ha "revertido" y que ofrece, con el presupuesto de 2027, "la mejor herramienta" que propicia el desarrollo de la provincia.

Por su parte, Ortiz ha defendido diferentes "hitos" recogidos en el presupuesto, como la movilización de más de 48 millones de euros para promover más de 300 viviendas distribuidas en 14 municipios" o la cobertura económica destinada al Servicio de Ayuda a Domicilio, que se eleva hasta los 54,2 millones de euros, con casi 15 millones de euros de incremento sobre las cifras de 2026 y 36 millones por encima de las de 2023.

Igualmente, ha señalado los casi tres millones de euros que se dedican al mantenimiento de las residencias de mayores de Cádiz y de El Puerto de Santa María, además de destinar 2,5 millones para equipar y activar la nueva residencia de La Línea. Asimismo, ha indicado que el Área de Presidencia dispondrá de 53,6 millones de euros para asegurar "el funcionamiento de la institución, atender proyectos y necesidades de municipios, asociaciones o situaciones extraordinarias" y ha destacado también el incremento en un 23% de la aportación al Consorcio de Bomberos con 11,8 millones "para ampliar plantilla y mejorar un servicio público esencial".

Por otra parte, ha destacado que el Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía gestionará sus políticas y servicios con una dotación cercana a los 33 millones de euros (más de 11 millones en relación a 2026), mientras que Función Pública y Recursos Humanos dispondrá de 122 millones de euros (casi un 11% más que en 2026). Juancho Ortiz ha indicado que 2027 será el primer ejercicio en el que la Diputación dispondrá de una plantilla consolidada, tras culminar los procesos de estabilización del personal.

El presupuesto del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico se cifra en 40,7 millones de euros, dedicados a fomentar nuevas actividades económicas y fortalecer sectores productivos, y el principal instrumento de dicha área, el plan Dipuinnova Plus, alcanzará una partida de 10,7 millones de euros tras experimentar una subida del 19 por ciento, ha explicado Ortiz.

Por su parte, según ha señalado, el Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y Recaudación, tiene una dotación presupuestaria cercana a los 45 millones de euros y el Área de Cooperación, que gestiona los recursos asignados a la red provincial de carreteras, dispondrá de un presupuesto de 50,4 millones de euros, que suponen casi un 17 por ciento de incremento sobre las cuentas de 2026. En el seno de esta Área, el Servicio de Vías y Obras recibirá 19,4 millones de euros, mientras que los fondos transferidos al Programa de Fomento del Empleo Agrario superarán los 4,4 millones.

Finalmente, en las previsiones de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, con una cobertura récord de 83,1 millones de euros, se incluye una reserva de 78 millones para Bienestar Social, cerca de 1,8 millones para Igualdad y casi 1,2 para Cooperación Internacional, Participación Ciudadana y Consumo, según ha indicado Ortiz.

Por otra parte, el Pleno ha acordado por unanimidad la relación de gastos plurianual que permitirá, en 2027, la apertura efectiva de la residencia de personas mayores de Diputación en La Línea. En este sentido, en el próximo ejercicio se invertirán casi 1,5 millones de euros, desglosados en tres conceptos, que son el contrato para adecuar y poner en servicio el centro; la adquisición e implantación de los sistemas tecnológicos, informáticos, de seguridad, de emergencia y comunicaciones; y la formalización del contrato de suministro de equipamiento.

También por unanimidad se ha resuelto la cesión gratuita de una propiedad de Diputación, situada en Puerto Real, a favor de Agencia Internacional Newproject para la creación de una residencia de menores en situación de protección y conflicto social. La cesión tendrá una duración de cinco años tras la firma del convenio que regulará esta relación, con posibilidad de aplicar sucesivas prórrogas hasta un máximo de 30 años.

El mismo respaldo sin fisuras ha obtenido el manifiesto del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que han acordado las diputaciones andaluzas. La responsable del Servicio de Igualdad, Susana Sánchez Toro, ha explicado la orientación de la reivindicación de este año, dedicada especialmente a visibilizar y condenar la violencia vicaria.