Prado del Rey (Cádiz) reúne el 21 de marzo a la élite nacional del lanzamiento con tirachinas

Susana Tamayo, tricampeona de Europa de tirachinas, el responsable de Deportes de la Diputación, Javier Vidal, la alcaldesa de Prado del Rey, Vanesa Beltrán, y el presidente de la Asociación Pradense de Tiradores de Elastiqueras, Juan Carlos Fernández - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad gaditana de Prado del Rey reunirá el 21 de marzo a la élite nacional del lanzamiento con tirachinas, al acoger los Campeonatos de España y Andalucía de Tirachinas Deportivo, una competición que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz.

La cita, que tendrá lugar en el Pabellón Municipal de Prado del Rey, ubicado en el Polígono Industrial 4 Vientos, convertirá en esta localidad en "lugar de referencia" para esta práctica deportiva, no sólo como sede de importantes competiciones, sino también por el alto nivel de los especialistas locales, como ha indicado la Diputación en una nota.

Los campeonatos están organizados por la Asociación Pradense de Tiradores de Elastiqueras (APTE), en colaboración con la Asociación Española de Tirachinas Deportivo (AETD), la Federación Andaluza de Tirachinas Deportivo (FATD) y el Ayuntamiento de Prado del Rey.

El vicepresidente segundo y responsable del Servicio de Deportes de la Diputación, Javier Vidal, ha mostrado el apoyo a una modalidad de deportes inclusiva y que genera "una gran afición" no sólo en Prado del Rey, sino en el conjunto de la sierra de Cádiz.

Por su parte, la alcaldesa de Prado del Rey, Vanesa Beltrán, ha asegurado que esta disciplina deportiva "va a más", ya que es una modalidad que se puede llevar a cabo tanto en grupo como de forma individual y son cada vez más los adeptos que la practican.

La disputa de este campeonato es "una oportunidad" para dar a conocer el pueblo, su gastronomía, sus calles, sus paisajes y, en definitiva, "su esencia", en palabras de la alcaldesa, que ha señalado que toda la comarca se beneficiará de la gran afluencia de participantes y acompañantes que se van a dar cita a finales de marzo en el entorno con motivo de la competición.

El presidente de la Asociación Pradense de Tiradores de Elastiqueras, Juan Carlos Fernández, también presidente de la Federación Andaluza y delegado de Relaciones Institucionales de la Asociación Española, ha explicado que este campeonato es uno más de los incluidos en el calendario de actividades y campeonatos que la entidad pradense tiene previsto organizar en la provincia de Cádiz durante este año 2026, y del calendario oficial 2026 de la Asociación Española de Tirachinas Deportivo.

La entidad organizadora trata de poner en valor "una tradición cultural", además de fomentar y promocionar un nuevo deporte, el tiro con tirachinas, del que se vienen celebrando competiciones a todos los niveles --local, provincial, autonómico, nacional, europeo y mundial-- y en el que puede participar cualquier persona, con independencia de su edad, estado físico o sexo.

En la presentación de la competición ha intervenido también una de las figuras internacionales de este deporte, Susana Tamayo, tricampeona de Europa de la especialidad y secretaria de la asociación local, además de vecina de Prado del Rey. Ella ha sido la encargada de presentar las distintas categorías de la competición: alevines, infantiles y absoluto tanto femenino como masculino, además de la competición por equipos.

Hasta el momento hay unas 120 personas inscritas procedentes de toda España, pero la inscripción permanece abierta hasta el día 14 de marzo, por lo que se espera que esta cifra aumente considerablemente en las próximas jornadas.