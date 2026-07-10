La presidenta de la Diputación de Cádiz entrega los sables a los mejores alumnos de suboficiales de la Armada

Almudena MArtínez en la ceremonia de entrega de despachos a suboficiales de la Armada en San Fernando. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha entregado los sables que reconocen al alumnado más destacado de la promoción de suboficiales de la Armada que se licencia en 2026 en una ceremonia junto a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), el almirante general Antonio Piñeiro Sánchez.

Según ha indicado la Diputación en una nota, los merecedores de esta distinción, que acredita sus mejores expedientes, han sido Andrés Pérez Monje, perteneciente al Cuerpo General de la Armada, y Noel Pazos Neira, del Cuerpo de Infantería de Marina.

El acto ha tenido lugar en San Fernando durante la ceremonia de entrega de Reales Despachos de Empleo a los nuevos suboficiales que han culminado el proceso de formación en la Escuela de Suboficiales de la Armada, centro encargado de su formación y perfeccionamiento.

En la Escuela se imparten los cursos de enseñanza de acceso a la Escala de Suboficiales de los Cuerpos de Infantería de Marina y Especialistas de la Armada, de los Cuerpos Comunes de Músicas Militares y de formación básica militar para el acceso a la condición de reservista voluntario de la categoría de Suboficial de la Armada.

También se imparten los cursos de perfeccionamiento de actualización para el desempeño de los cometidos de Suboficial Mayor de la Armada, del empleo de Brigada y de Cabo Mayor de la Armada, además del curso de Administración y Gestión para Suboficiales.

(ep)