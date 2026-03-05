La provincia de Cádiz recupera su conexión aérea directa con Suiza desde Jerez con vuelos en primavera y otoño

Archivo - Pasajeros aterrizando en el aeropuerto de Jerez. ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

La provincia de Cádiz recuperará este año la conexión aérea directa con Suiza, después de que el turoperador Belpmoos Reisen vaya a habilitar un vuelo directo entre Berna y el aeropuerto de Jerez de la Frontera durante el otoño y, como novedad, también en primavera.

El primer vuelo de esta conexión semanal entre Suiza y el destino Cádiz llegará el próximo 7 de abril al aeropuerto jerezano, siendo recibido todo el pasaje por la agencia receptiva en destino W2M, ha informado la Diputación de Cádiz en una nota, en la que ha resaltado que este servicio va a ser posible por la labor de intermediación y apoyo institucional del Patronato Provincial de Turismo.

De esta manera lo ha confirmado la directora técnica del Patronato Provincial de Turismo, Miriam Carrión, en el marco de una reunión celebrada en la ITB de Berlín con la agencia W2M, entidad que representa en España los intereses de Belpmoos Reisen.

Las personas integrantes del grupo que inaugura esta conexión aérea visitarán el territorio gaditano dado el inicio de la programación.

Además, con motivo de esta llegada, el Patronato ha diseñado un programa específico en el que personal directivo del turoperador, así como representantes de la aerolínea Chair Airlines y de la agencia receptiva W2M podrán conocer de primera mano los principales recursos y atractivos turísticos del territorio, así como degustar productos representativos de la gastronomía gaditana y profundizar en su patrimonio histórico y cultural.

Como se ha recordado, la operativa se interrumpió de manera puntual en 2025 y ahora en 2026 se recupera esta conexión aérea directa y operada al completo por agentes de turismo entre Suiza y la provincia, con la novedad de que se desarrollará tanto en otoño, con mayores frecuencias, como por primera vez en primavera.

El mercado suizo se caracteriza por estancias medias prolongadas y un elevado nivel de gasto, lo que lo convierte en un segmento de alto valor añadido para la industria turística provincial.

Así, esta programación contribuye a la desestacionalización de la demanda turística de la provincia, reforzando la conectividad internacional del aeropuerto de Jerez como infraestructura estratégica de entrada al destino. La recuperación de la conexión consolida también la estrategia de diversificación de mercados emisores y fortalece el posicionamiento internacional del destino Cádiz.