La provincia de Cádiz será sede de los XXVI Premios Periodistas Deportivos de Andalucía en 2027

Javier Vidal con representantes de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y responsable del Servicio de Deportes de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, se ha reunido con la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía (FPDA) con vistas a organizar en 2027 tanto los XXVI Premios Periodistas Deportivos de Andalucía como el XXXVI Congreso de la Federación.

Así, según ha indicado la Diputación en una nota, será la próxima primavera cuando la provincia sea sede de ambos eventos, gracias al buen entendimiento entre ambas partes y la voluntad de convertir a Cádiz en el centro del deporte y del periodismo deportivo andaluz.

En esta primera toma de contacto, la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía ha estado representada por su presidente, Juan Ignacio García; el presidente de honor, Javier Bermejo; el vicepresidente, Francis Heredia; y el vocal Álvaro Geneiro. Los dos últimos son respectivamente presidente y vicepresidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de la provincia de Cádiz, anfitriona de ambos eventos.

Diputación ha señalado que con la organización de esta gala, Cádiz se consolida como la provincia en la que más veces se ha celebrado, siendo la primera en 2002 en la capital gaditana, seguido de Chiclana (2014), La Línea (2015), Rota (2019), Cádiz (2021) y San Fernando (2022).

Además de la Diputación de Cádiz, los XXVI Premios Periodistas Deportivos de Andalucía y el XXXVI Congreso de la FPDA cuentan con el patrocinio de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, El Corte Inglés, la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas, Cooperativa TROPS, la Real Federación Andaluza de Fútbol, la Empresa Pública para el Turismo y el Deporte en Andalucía, Coca-Cola y Canal Sur Radio y Televisión.