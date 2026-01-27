La provincia de Cádiz suma 8,7 millones de pernoctaciones hoteleras en 2025 y alcanza su récord histórico

Archivo - Dos turistas con sus maletas llegando a la ciudad de Cádiz. - ROCIO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz superó en 2025 las 8,7 millones de pernoctaciones hoteleras, una cifra que constituye la mejor de los últimos 25 años, esto es, desde que existen registros. De hecho, se han registrado 254.021 pernoctaciones más que en 2024, un incremento del 3,01% sobre el total registrado entonces, según ha indicado el Patronato Provincial de Cádiz.

En una nota, el patronato ha señalado que además se ha alcanzado también el máximo histórico en el número de turistas alojados en hoteles de la provincia de Cádiz, con 2.924.890 turistas que pernoctaron en establecimientos hoteleros en 2025, 35.876 más que en 2023 que era el año que marcaba el récord hasta ahora. La provincia de Cádiz se sitúa con estos datos como la segunda andaluza tanto en pernoctaciones hoteleras como en personas viajeras alojadas en hoteles.

En este sentido, ha añadido que la mejora de los datos de pernoctaciones hoteleras y turistas alojados en establecimientos hoteleros en 2025 respecto a los datos de 2024 es general, incluyendo incrementos tanto en las cifras de turismo nacional como las de turismo extranjero.

Así figura en los datos provisionales de 2025 publicados por el INE e integrados y analizados desde la Plataforma de Inteligencia Turística del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz. Estos índices también revelan que la estancia media de turistas en establecimientos hoteleros en la provincia de Cádiz en el año 2025 se ha situado en 2,98 noches, ligeramente por encima de las 2,96 noches de 2024, ha señalado el Patonato.

Asimismo, ha apuntado que el dato cosechado en 2025 de estancia media en establecimientos hoteleros es el mayor desde 2020 y confirma la progresiva recuperación de la estancia media de turistas en hoteles de la provincia tras la pandemia, aunque se sitúa lejos aún de las 3,37 noches del año 2016 que marcan el récord desde entonces.

Por su parte, el vicepresidente cuarto y diputado provincial de Turismo, Germán Beardo, ha manifestado que los datos confirman "la progresión de la realidad turística de la provincia de Cádiz, que está registrando una evolución muy destacada consolidando a la industria turística como una gran generadora de oportunidades, de riqueza y de valor para la provincia de Cádiz en su conjunto".

En este sentido, ha resaltado el "continuo trabajo" del Patronato Provincial de Turismo por mejorar la conectividad del aeropuerto de Jerez de la Frontera, lograr la desestacionalización del turismo en la provincia con diversas estrategias siempre ligadas a la sostenibilidad turística, y abriendo a su vez el posicionamiento de la provincia de Cádiz en nuevos segmentos, "lo que permite ampliar las oportunidades de futuro para la industria turística de la provincia de Cádiz".

Beardo ha incidido en que en 2026 comenzará la conexión aérea directa entre la provincia de Cádiz y Londres gracias a Jet2 --que se une a las de Leeds, Birmingham y Manchester, vigentes desde 2024--, y se dará una "situación histórica" con la conexión aérea directa del aeropuerto de Jerez de la Frontera con cinco puntos del norte de la península ibérica de forma de forma regular en primavera y verano, el mayor número de operativas aéreas ejecutándose en paralelo en un mismo periodo temporal desde el aeropuerto gaditano.

El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz continúa atento a las nuevas tendencias del mercado, nuevas dinámicas turísticas y acciones de Turismo Andaluz y Turespaña, interpretando los datos desde la Plataforma de Inteligencia Turística y partiendo de una estrategia de desarrollo de un modelo turístico para la provincia basado en la sostenibilidad, la calidad y la gobernanza. De hecho, fruto de esta apuesta, el Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha renovado recientemente el sello 'S' de sostenibilidad turística, ha recordado.