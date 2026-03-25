Reabre la CA-3109 de El Portal, afectada por las borrascas, tras habilitar Diputación de Cádiz un paso provisional

El responsable de Cooperación en la Diputación de Cádiz, Javier Bello, visitando las obras que se están ejecutando en la carretera de El Portal, con incidencias tras las borrascas. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La carretera CA-3109 de El Portal ha reabierto al tráfico el mediodía de este miércoles tras haberse habilitado un paso provisional que permite recuperar la conexión hasta ahora interrumpida en la travesía de El Portal debido a los efectos de las borrascas de febrero.

La vía presentaba un corte entre los puntos kilométricos 0,3 y 2, es decir, entre la travesía y el cruce con la CA-3113, donde se sitúa la finca de Las Quinientas, en el término municipal de Jerez de la Frontera, debido a deterioros en uno de sus arcenes, donde incluso había desaparecido un carril en un determinado punto, como ha explicado la Diputación en una nota.

Ante esto, se ha habilitado una solución provisional para restablecer el tráfico hasta que la carretera se repare de manera definitiva, con un paso alternativo mediante barreras y dos semáforos que regulan la circulación de vehículos en alternancia en un sentido o en otro.

El responsable de Cooperación en la Diputación, Javier Bello, se ha desplazado a la zona donde se está actualmente financiando obras de emergencia para restituir las condiciones de seguridad para el tránsito rodado, tras los daños sufridos en este inicio de 2026 con la sucesión de borrascas que afectó a la provincia de Cádiz.

Con este paso provisional se resuelve de manera coyuntural una situación que afectaba al acceso a la planta de reciclaje y compostaje de Las Calandrias y a los vehículos pesados que tienen que llegar a ella, y que hasta la reapertura de la vía tenían que dar un rodeo. Esta planta se sitúa en la CA-3113, en el término municipal de Jerez.

La obra se enmarca en un paquete de medidas denominado 'Actuaciones provisionales para restituir la circulación en la campiña de Jerez y noroeste provincial de forma temporal', tiene un plazo de ejecución de tres meses y se adjudicó a finales de febrero a Urbexcon Puerto SL por un valor de 302.241,37 euros.

La actuación comenzó el pasado 4 de marzo y se desarrollan en la zona del arroyo Bocanegra, con la reparación de calzada, la estabilización de taludes y la recuperación de elementos de drenaje. Además, se está reconstruyendo el margen de uno de los arcenes que presentaba una zona ahuecada y el asfalto en la zona dañada.

Personal técnico encargado de la gestión, vigilancia y protección del Dominio Público Hidráulico (DPH) ha visitado la zona para coordinar los trabajos de mejora del drenaje en este punto que permita prevenir y minimizar nuevas incidencias.