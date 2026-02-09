La red de hoteles de Diputación de Cádiz ofrece más de 320 comidas y casi 90 pernoctaciones a afectados por el temporal

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, acompañada del alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, inspeccionando una carretera afectada por el temporal. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La entidad Tugasa, que administra la red de hoteles y casas rurales de la Diputación de Cádiz, ha ofrecido 89 pernoctaciones y 322 comidas, de las cuales 234 han sido almuerzos o cenas y 88 desayunos, a personas afectadas por el temporal en la provincia de Cádiz. Estas cifras corresponden al periodo comprendido entre el 3 y el 8 de febrero.

En una nota, ha recordado que la semana pasada la presidenta de la Diputación Provincial, Almudena Martínez, comunicó que los alojamientos de Tugasa están disponibles para las personas que hayan tenido que abandonar sus casas como consecuencia del temporal que está azotando especialmente a la provincia gaditana.

Así, habitantes de Grazalema han sido asistidos en los hoteles que esta red tiene en los municipios de Zahara (hotel 'Arco de la Villa') y de El Bosque (hotel 'Las Truchas'). Por su parte, la red de Diputación prestó asistencia, además, a personas afectadas en sus alojamientos de Setenil de las Bodegas ('El Almendral'), Olvera ('Sierra y cal') y Vejer de la Frontera ('Convento de San Francisco'). En el caso de estos tres últimos hoteles, se ha acogido a habitantes desalojados de los propios municipios donde se ubican estas instalaciones.

Desde la red Tugasa se ha informado de que, desde el inicio del temporal, sus responsables han estado en contacto con personal de los ayuntamientos de Grazalema, Zahara, Ubrique, Setenil, Olvera y Vejer para atender las peticiones de ayuda a vecinos perjudicados por las inundaciones.

Por otra parte, Tugasa ha explicado que no existe equivalencia entre el número de pernoctaciones y el de comidas (que engloban desayunos, almuerzos y cenas), porque las comidas también se han ofertado a personas que estaban albergadas en viviendas ajenas a la red de Diputación y que, en muchos casos, no contaban con víveres suficientes para el total de huéspedes.

En este sentido, ha indicado que el hotel de Zahara, Arco de la Villa, es el que más menús ha ofrecido durante los últimos días, hasta el punto de que incluso personas voluntarias de la localidad acudieron al establecimiento para ayudar en estas tareas junto al personal de Arco de la Villa.