La Red Profesional Mujeres Imparables de Cádiz premia la labor de la científica María Rosa Durán

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La Red Profesional Mujeres Imparables ha premiado la labor de la científica María Rosa Durán y su proyecto Recaída 0 en la celebración del décimo aniversario de esta entidad en los Museos de la Atalaya de Jerez de la Frontera (Cádiz).

La Diputación de Cádiz ha sido la entidad patrocinadora de la cita, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento jerezano, y la presencia de numerosas autoridades de la provincia, entre ellas, la presidenta de la institución provincial, Almudena Martínez.

Según una nota de Diputación, su presidenta ha reivindicado en su intervención en esta gala que "el talento no entiende de género", afirmando que "las voces femeninas y su liderazgo han estado históricamente silenciados".

Por eso, ha dicho, "visibilizar el liderazgo femenino en cualquier ámbito, sobre todo en el público, es clave para una sociedad igualitaria y moderna".

También ha querido transmitir a la asociación Red Profesional Mujeres Imparables su enhorabuena por su décimo aniversario y le ha transmitido la cercanía del gobierno provincial, que colabora habitualmente con la entidad. En este mismo año, por ejemplo, han intervenido de manera conjunta en iniciativas como la jornada 'Innova, crea y crece' o en el encuentro sobre mujeres gaditanas en la gastronomía, entre otras.

La presidenta ha recordado que desde la Diputación se trabaja "intensamente" en promover políticas igualitarias en los distintos municipios, en implementarlas en su propia gestión --con el tercer Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades en vigor-- y en ayudar a los pueblos, las asociaciones y empresas de mujeres a llevar a cabo sus proyectos.

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha afirmado que "es enorme" la labor de la red Mujeres Imparables, reconociendo la trayectoria de esta entidad y "el despliegue" de actividades que realiza su equipo de profesionales y empresarias.

"Gracias a sus esfuerzos, impulsan todo el liderazgo y el talento de las mujeres de Jerez y la provincia, por lo que les felicitamos y apoyamos en un año tan importante en el que cumplen una década como asociación inclusiva", ha añadido García-Pelayo.

La labor de visibilización de la que hablaba la presidenta provincial es la que se ha conseguido con la nominación al Premio #MujerImparable Gaditana 2025 a tres mujeres "ejemplares", como han sido María Rosa Durán, científica jerezana líder del proyecto Recaída 0: Matemáticas contra la Leucemia Infantil; Begoña de la Marta, consultora de negocios internacionales y fundadora de Frauenalia en Alemania; y Begoña Arana, directora general y fundadora de Betania, entidad social nacional que lucha contra la exclusión social grave en cinco líneas de acción.

Finalmente, el jurado compuesto por Almudena Martínez, María José García-Pelayo, Mercedes Colombo, Carmen Camelo y presidido por Marisa de Azcárate, galardonada con el premio #MujerImparable Gaditana en 2023, determinó que la ganadora este año haya sido María Rosa Durán.

Durante la gala también se ha reconocido la labor de profesionales de la Red que, a lo largo de estos diez años, han impulsado el talento y el liderazgo femenino imparable en la provincia de Cádiz, como son Cris Rubio, deportista paralímpica española de tenis de mesa y entrenadora de tiro con arco; e Inma García Peris, promotora de Igualdad y creadora de la exposición fotográfica Double, que aborda su experiencia con la baja visión y la visión doble.

También se ha reconocido a Anna Conte, al frente de la plataforma digital 'Mujeremprendedora', enfocada en el emprendimiento femenino, y una de las Top 100 Mujeres Líderes en España en la categoría de Medios en 2020; y a Eugenio Camacho, director del Hoy por Hoy de Radio Jerez-Cadena SER y conductor de la sección SER Emprendedores, que ha visibilizado a más de 200 mujeres emprendedoras en la provincia.