La Semana Gastronómica del Atún de Barbate (Cádiz) llega a la 18 edición con récord de establecimientos

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, en la presentación de la Semana Gastronómica del Atún de Barbate. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Semana Gastronómica del Atún de Barbate (Cádiz) llega a su 18 edición convertida en un evento de referencia para toda la provincia dentro del calendario de ferias gastronómicas y con cifras récord este año en la participación de establecimientos de hostelería, según han señalado el diputado provincial de Fomento y Empleo, Andrés Clavijo, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, y la diputada y teniente de alcaldesa de Jerez, Susana Sánchez Toro, como representante de esta ciudad a la que se dedica la feria.

Así, la Semana Gastronómica tiene dos partes, siendo una de ellas la Ruta del Atún, el concurso gastronómico entre establecimientos hosteleros a partir del día 22 de abril, y la segunda la Feria del Atún, que se inicia el 29, concluyendo ambas el 3 de mayo, según ha indicado en una nota la Diputación.

Asimismo, ha señalado que la relevancia del atún en toda la comarca y, específicamente, en Barbate está fuera de toda duda, como han ido exponiendo las diferentes personas que han intervenido en la presentación de la Feria, destacando su incidencia en la propia identidad del municipio, su impacto en el empleo y el atractivo cultural y turístico, así como su proyección fuera de sus fronteras.

Todo ello contribuye a la consolidación de esta semana, que el alcalde ha calificado como "una de las más esperadas del año", con cifras récord, por ejemplo, en el número de establecimientos que participan en el concurso gastronómico, que alcanza los 40. Esto se debe, en parte, a la incorporación de nuevos restaurantes de jóvenes hosteleros que han apostado por abrir sus negocios en Barbate, según han explicado desde el Ayuntamiento.

"El atún es un símbolo de orgullo no solo para Barbate, sino para toda la provincia", ha afirmado Andrés Clavijo, que ha invitado a la población a acercarse estos días a la localidad para disfrutar de la gastronomía y de las actividades que se celebran en paralelo.

Además de los 40 establecimientos que desde el día 22 ya servirán tapas con el atún como producto estrella, hay otros datos que reflejan el alcance de este evento, como la participación de unos 20 estands dentro de la carpa gastronómica municipal, actuaciones musicales, showcooking, degustaciones de vino y atún, visitas guiadas a almadrabas o actividades culturales sobre la historia y la tradición de Barbate.

Susana Sánchez Toro ha intervenido en nombre del Ayuntamiento de Jerez y ha expresado su agradecimiento por su designación como ciudad invitada, señalando que "es un honor y un orgullo ser ciudad invitada este año en el que Jerez es Capital Española de la Gastronomía", ha afirmado.

Además, ha recomendado probar el maridaje entre dos productos que son santo y seña de una provincia donde la gastronomía es, de por sí, un gran referente: el atún rojo de almadraba y los vinos de Jerez. En este sentido, Sánchez Toro ha celebrado que durante estos días la programación de la Semana del Atún incluya showcookings de restaurantes jerezanos y la participación del Consejo Regulador de los Vinos del Marco de Jerez.

Miguel Molina, alcalde de Barbate, ha explicado que con 18 ediciones, esta cita está "totalmente consolidada" y que su éxito se basa en que aúna elementos como la gastronomía, la cultura, el turismo y la sostenibilidad. En este último sentido, ha explicado que las visitas guiadas a las almadrabas permitirán conocer esta práctica totalmente respetuosa con el medio ambiente y con la especie del atún rojo salvaje, además de descubrir la tradición y la historia de Barbate.

Asimismo, ha puesto el foco en la incidencia que tiene toda la industria del atún en el empleo y su entorno, con la formación permanente con ciclos de hostelería que incorporan a gente joven que abre nuevos establecimientos en Barbate, la innovación en los platos para aunar tradición y vanguardia o el hecho de que los productos finales suelen tener manufactura en el propio municipio, lo que contribuye a crear un tejido empresarial y una riqueza que repercute en todo el entorno.