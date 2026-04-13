El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos pero no por intrusismo profesional

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, Archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juez que investiga el 'caso Begoña Gómez' ha acordado procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, pero no por intrusismo profesional.

Según un auto, recogido por Europa Press, el juez concede un plazo de cinco días a todas las partes personadas para que "insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales".

Peinado decide archivar el presunto delito de intrusismo profesional "al no haber más que un indicio endeble, no habiendo indicios plurales y sólidos".

El instructor, que rechaza prorrogar la instrucción, descarta además que se aporte la vida laboral de Gómez o la actualización de los salarios percibidos por Cristina Álvarez, su asesora en el Palacio de la Moncloa, a la que también procesa, al igual que al empresario Juan Carlos Barrabés, los tres investigados en la causa.

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