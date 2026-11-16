La sexta Cronometrada de Zahara (Cádiz) reunirá a una veintena de equipos con nuevo recorrido por la CA-9104

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, el alcalde de Zahara de la Sierra, Santiago Galván, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, y el director deportivo de Escudería Sur, Paco García Galera. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sexta Cronometrada de Zahara reunirá a una veintena de equipos los próximos días 21 y 22 de noviembre, una prueba respaldada por la Diputación de Cádiz que estrenará un nuevo recorrido por la carretera CA-9104. Esta es una de las citas destacadas del calendario automovilístico de la provincia, que cuenta con la organización de Escudería Sur.

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable de Deportes, Javier Vidal, ha presentado esta prueba junto al alcalde de Zahara de la Sierra, Santiago Galván, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, y el director deportivo de Escudería Sur, Paco García Galera.

Javier Vidal ha destacado que para la Diputación es "importante" apoyar este tipo de pruebas automovilísticas en la provincia, no sólo por el aspecto deportivo, sino por la dinamización económica del municipio y su repercusión como "escaparate turístico".

Por su parte, el alcalde de Zahara de la Sierra, Santiago Galván, ha señalado que el suyo es "uno de los pueblos con más afición al automovilismo", y que esa apuesta por la competición es "una herramienta para luchar contra la estacionalidad del turismo".

Galván ha agradecido la labor de los habitantes de Zahara que se implican con la organización de la prueba, asegurando que desde el Ayuntamiento pondrán "todos los medios para disfrutar de la prueba con las medidas de seguridad necesarias". Por ello, ha invitado a disfrutar de un fin de semana en Zahara con los alicientes añadidos de sus paisajes y su gastronomía.

Durante la presentación se ha dado a conocer, además, el nuevo recorrido de la Cronometrada, que ha sido modificado con respecto a la pasada edición atendiendo a las propuestas de los propios pilotos de Zahara, con el objetivo de ofrecer un trazado atractivo tanto para los participantes como para el público y aprovechar las mejores condiciones del firme.

Así, dicho recorrido discurrirá íntegramente por la carretera CA-9104, entre Zahara de la Sierra y Grazalema, y contará con un trazado de 1.200 metros. Cada jornada se disputarán cinco mangas, combinando entrenamientos y carreras de competición.

La competición afronta ya la recta final de sus preparativos y las previsiones de participación son especialmente positivas. A falta del cierre del plazo de inscripción, la prueba se aproxima ya a los 20 equipos participantes, superando la cifra registrada en la edición de 2025.

La sexta Cronometrada de Zahara mantendrá el formato de las anteriores ediciones y se desarrollará como dos pruebas independientes, una el sábado 21 y otra el domingo 22, cada una de ellas con su correspondiente entrega de premios.

El sábado 21 de noviembre, las verificaciones técnicas comenzarán a las 09,00 horas en la calle San Juan. A las 11,30 horas se procederá al cierre de la carretera al tráfico, y media hora después tendrá lugar el briefing del director de carrera. La primera manga de entrenamientos está prevista para las 12,30 horas, seguida de las mangas de competición, con la previsión de finalizar alrededor de las 18,00 horas. La entrega de trofeos tendrá lugar a las 19,30 horas.

Los vehículos permanecerán en el Parque Cerrado instalado en la Plaza del Ayuntamiento durante la noche.

El domingo, a las 09,30 horas, los participantes se dirigirán a la línea de salida, estando previsto el inicio de los entrenamientos a las 10,00 horas. Tras las mangas de competición, la prueba concluirá aproximadamente a las 13,30 horas y la entrega de galardones se celebrará una hora después.

Debido a la época del año y a la reducción de las horas de luz, se ha diseñado un horario adaptado para garantizar el correcto desarrollo de la competición. La carretera CA-9112 y la CA-9104 permanecerán cerradas al tráfico entre las 11,30 horas y las 18,30 horas del sábado y entre las 09,00 horas y las 14,30 horas del domingo. Durante estos periodos, el acceso a Grazalema desde Zahara podrá realizarse a través de la Ribera de Gaidóvar, por la CA-9123.

El director deportivo de Escudería Sur, Paco García Galera, ha destacado que la Cronometrada de Zahara será la encargada de poner el punto final al calendario de automovilismo de carretera en la provincia de Cádiz en 2026, aunque la actividad regresará "muy pronto", ya que la organización prevé celebrar una nueva prueba a mediados de febrero, dando así comienzo a la temporada de 2027.

Con el respaldo de la Diputación de Cádiz, la Cronometrada de Zahara vuelve a poner de manifiesto la capacidad de la provincia para acoger acontecimientos deportivos vinculados al motor y contribuir, al mismo tiempo, a la promoción de los municipios y de su entorno.

La prueba supone también una oportunidad para que Zahara de la Sierra reciba durante todo el fin de semana a participantes, equipos y aficionados al automovilismo.