South Series Festival entregará el Premio de Honor Internacional al guionista y novelista irlandés Ronan Bennett

Carles Montiel, director de South International Series Festival, junto a Almudena Martínez, presidenta de la Diputación de Cádiz, y Bruno García, alcalde de Cádiz. - SOUTH INTERNATIONAL SERIES FESTIVAL

CÁDIZ 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

South International Series Festival, cuya cuarta edición tendrá lugar entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre en la ciudad de Cádiz, entregará el primer Premio de Honor Internacional al guionista y novelista irlandés Ronan Bennett, quien tiene la particularidad de residir en la capital gaditana desde hace varios años.

Bennett es autor, productor ejecutivo y creador de 'Top Boy', la serie sobre el crimen organizado en Londres galardonada con un Bafta y convertida en uno de los grandes éxitos internacionales de Netflix, como ha informado la organización en una nota.

La Casa de Iberoamérica de Cádiz, una de las nuevas sedes para la cita gaditana, ha acogido la presentación del cartel, obra de Okuda San Miguel.

El director del South, Carles Montiel, ha asegurado que el certamen "nació con la voluntad de ser un festival internacional, abierto a la industria, al talento y al público, pero también profundamente vinculado a Cádiz y Andalucía". Es por eso que ha apuntado a "seguir consolidando ese camino, apostando por atraer grandes nombres, descubrir nuevas voces, generar oportunidades para el sector audiovisual y celebrar las series y docuseries como uno de los grandes lenguajes culturales de nuestro tiempo".

Sobre el Premio de Honor Internacional, ha afirmado que para el South "es un orgullo reconocer su trayectoria y hacerlo en Cádiz, una ciudad con la que Ronan mantiene una relación muy especial, porque Ronan ya es un gaditano más".

"Su presencia representa muy bien lo que queremos que sea el festival, un lugar de encuentro entre la excelencia creativa internacional y una ciudad abierta, luminosa, viva y profundamente narrativa", ha argumentado.

El trabajo más reciente de Bennett es la adaptación contemporánea de 'El día del chacal', dirigida por Brian Kirk y protagonizada por Eddie Redmayne, estrenada en 2024 con una buena acogida de crítica y público y convertida en la producción más exitosa de la historia de Sky Original.

A lo largo de su carrera ha firmado títulos como 'Gunpowder', protagonizada por Kit Harington, o 'Public Enemies', dirigida por Michael Mann y protagonizada por Johnny Depp, Christian Bale y Marion Cotillard, entre otros.

Con la premisa de seguir aumentando la presencia de las series y reforzar el festival como punto de encuentro de industria para generar relaciones profesionales abriendo puertas a nuevas coproducciones, Montiel ha anunciado el nacimiento de Cádiz Nexus, el paraguas bajo el que se desarrollaran las actividades de industria, que aspira a convertir Cádiz en "un punto de conexión" entre talento, productoras, plataformas, televisiones, instituciones y mercados internacionales.

Como avance, ha mencionado la presencia destacada que tendrá la industria danesa. Dinamarca, cuna del nordic noir, es hoy uno de los territorios europeos "con mayor capacidad para crear ficción de calidad, con una identidad muy fuerte y una gran proyección internacional", como se ha apuntado.

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha subrayado en su intervención "el respaldo institucional, el del público y el de la industria audiovisual al festival South" en cada una de sus ediciones para reivindicar "la fortaleza de Cádiz como una provincia atractiva, con gran proyección para las series y que sabe liderar grandes proyectos culturales".

South, según ha continuado, "no solo proyecta la cultura de las series, también exporta al mundo una imagen de Cádiz moderna, creativa y capaz de convertir el talento audiovisual en motor de oportunidades para toda la provincia".

En este sentido, ha revindicado que "Cádiz ya no es solo escenario de grandes historias, es también protagonista de la conversación internacional sobre series y punto de encuentro de la industria audiovisual del futuro".

Todo eso "impacta en positivo en la economía local y en la promoción de la provincia como destino de rodajes, objetivo en el que trabajamos desde Diputación", ha sostenido Martínez, quien ha defendido que "entre todos" se ha conseguido que cuando se hable de series y cultura audiovisual en Europa, "se hable de Cádiz".

A la experiencia y diversidad de localizaciones, Martínez ha añadido "el sólido ecosistema de colaboración público-privada" de la provincia como argumentos para que la industria audiovisual elija Cádiz para sus proyectos.

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha expresado que para la ciudad es "un orgullo" seguir siendo "la casa" de South International Series Festival, un proyecto que ha encontrado en su ciudad "su sede natural y el mejor escenario para crecer y consolidarse".

En este sentido, ha añadido que la continuidad del festival en Cádiz "refuerza una relación construida sobre valores compartidos, como la apuesta por la creatividad, la innovación y la proyección internacional de nuestra cultura". "South ya forma parte de la identidad cultural de la ciudad y contribuye a situar el nombre de Cádiz en el mapa de los grandes acontecimientos audiovisuales de Europa", ha aseverado.

La alianza entre el South y Cádiz, ha comentado el alcalde, "genera oportunidades, atrae inversión y proyecta una imagen moderna, abierta y creativa de la ciudad, consolidando nuestro posicionamiento como referente cultural y audiovisual".

Por último, la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha subrayado que South Series "impulsa la marca de Andalucía como anfitriona de grandes eventos y le permite consolidarse como un destino turístico-cultural de referencia en el sur de Europa".

Colombo ha valorado que, además de su compromiso con el fomento de la cultura andaluza, el certamen contribuye a la proyección internacional de las empresas del sector turístico, audiovisual, cultural y de servicios complementarios de la comunidad, a través de espacios de networking, encuentros profesionales, actividades de mercado y acciones de promoción ante operadores nacionales e internacionales.

SOUTH 2026: EL FESTIVAL DE CÁDIZ

South International Series Festival volverá a contar con los espacios del Gran Teatro Falla y Teatro del Títere, sumándose en esta edición la Casa de Iberoamérica como sede para las actividades de industria y prensa.

Tras la ascendente trayectoria de sus tres primeras ediciones, la cuarta edición volverá a ofrecer una programación llena de contenidos de series tanto nacionales como internacionales, así como citas para la industria y actividades paralelas para el público.

Como se ha indicado, el festival seguirá celebrándose en Cádiz tras el acuerdo de "2+2 años" al que llegó Womack Group, grupo empresarial productor del evento, junto a la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz, organizadores oficiales.

En este 2026 South tendrá lugar entre los días 30 de octubre y 4 de noviembre, y en su quinta edición del próximo 2027 tendrá su adelanto a los meses de primavera, pasando a celebrarse entre el 30 de abril y el 5 de mayo.

South International Series Festival, producido por Womack Group, cuenta en este 2026 con Diputación de Cádiz, Ayuntamiento de Cádiz y Junta de Andalucía, cofinanciado por el Programa Feder Andalucía 2021-2027 como entidades oficiales. Mediterráneo Mediaset España Group su Media Sponsor y Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Rims Mobility y Fundación Unicaja son sus sponsor.