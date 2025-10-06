La tercera Trail Pueblos Blancos de Cádiz se disputará el 11 de octubre con 730 participantes

El vicepresidente segundo de la Diputación y responsable de su servicio de Deportes, Javier Vidal, en la foto de familia de la presentación de la Trail Pueblos Blancos - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de la Trail Pueblos Blancos se celebrará el sábado 11 de octubre con 730 personas inscritas, con tres pruebas que tendrán en Torre Alháquime los puntos de partida y meta de unos recorridos que también comprenden enclaves de la provincia de Cádiz como Olvera, Alcalá del Valle y Setenil.

En una nota, la Diputación de Cádiz ha detallado que esta trail constará de una prueba ultra de 65 kilómetros y 2.400 metros de desnivel positivo, una minitrail de 35 kilómetros y una ruta senderista de 12 kilómetros.

El vicepresidente segundo de la Diputación y responsable de su servicio de Deportes, Javier Vidal, ha presentado los pormenores de esta competición junto con el responsable de la organización, Antonio Pérez Navarro, y representantes de los municipios anfitriones, como Loli Ruiz por Torre Alháquime, Javier Rodríguez por Olvera, Juan Francisco Romero por Alcalá del Valle y Francisco Javier Domínguez ( por Setenil de las Bodegas.

Javier Vidal ha valorado que estas pruebas "más allá de su calidad deportiva" suponen un medio para promocionar la sierra de Cádiz, además de "incentivar" el consumo en la comarca a través de sus participantes y las personas que les acompañan.

En similares términos se ha pronunciado Loli Ruiz en representación de los municipios que conforman la Trail Pueblos Blancos, quien ha ratificado "el impacto socioeconómico" que se genera en las localidades de la comarca.

Antonio Pérez Navarro ha indicado los lugares que conforman el recorrido de la ultra, con salida desde Torre Alháquime y subida hasta la Plaza de la Iglesia de Olvera, pasando por Los Remedios, bajando de nuevo hacia Torre Alháquime para encarar el ascenso a Alcalá del Valle. Se enlazará con el Convento de Caños Santos y desde la Ruta de los Molinos se enfilará hacia Setenil para coronar la parte más elevada de la villa y dirigirse a la senda junto al río Trejo para desembocar en la meta de Torre Alháquime.

En esta localidad será donde se entreguen los premios, los ya conocidos "cencerros" que empiezan a labrarse un hueco en el calendario de carreras de montaña.