Un total de 119 centros han participado este curso en el programa 'Huertos Educativos' de la Diputación de Cádiz

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, participa en el acto de clausura del programa de Huertos Escolares de la institución provincial. - Nacho Frade - Europa Press

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, ha participado en el encuentro de clausura del programa de Huertos Escolares de la Diputación, celebrado en el Parque Metropolitano de Los Toruños, en El Puerto de Santa María, en un acto que no sólo cierra el curso de este programa en el que intervienen centros escolares y entidades sociales, sino que también ha servido para entregar premios a los mejores huertos. En la edición actual del programa 'Huertos Educativos' han participado 119 centros escolares.

Para ello, segú ha recordado en una nota, a lo largo del curso la Diputación, a través del Servicio de Educación Ambiental, les ha ofrecido formación, asesoramiento y material (semillas, plantones, aperos y elementos de riego) para implantar y mantener huertos en sus respectivas instalaciones.

El vicepresidente segundo ha agradecido a la Junta de Andalucía, que ha contado con la presencia de la delegada territorial de Fomento, Carmen Sánchez, que por tercer año haya cedido las instalaciones de Los Toruños para este encuentro y ha alabado sus condiciones y potencialidades.

Para Vidal, el crecimiento de este programa de huertos escolares se demuestra con el aumento presupuestario que ha experimentado este año y el renovado interés de los centros que cada edición en mayor número demandan incorporarse al programa.

El vicepresidente de la Diputación también ha hecho entrega de los premios al mejor huerto educativo 2026, que cuenta con cinco categorías y cuyos ganadores son el CEIP San Ignacio de San Fernando, en categoría Infantil; el CEIP Raimundo Rivero de San Fernando, en Primaria; IES Mediterráneo de La Línea, en Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Educación Superior; CDPEE Mercedes Carbó de El Puerto, en Educación Especial; y la Asociación de Familiares, Allegados y Personas con Enfermedad Mental de la Provincia de Cádiz FAEM Cádiz, en entidades sociales.

En concreto, se han llevado a cabo 14 acciones formativas de diversas materias, como agroecología, biopreparados y manejo biológico de suelos. Docentes de 85 de los centros participantes en el programa han asistido a estos cursos, realizados en versiones presenciales y virtuales para facilitar la asistencia de las personas interesadas. Igualmente, según ha señalado Diputación, se han facilitado a los centros semillas de 21 variedades y más de 25.000 unidades de plantones de 40 especies para su cultivo en los diversos huertos.

El programa Huertos Educativos se adscribe a su vez al programa 'Huertos de Cádiz', al que también pertenece 'Huertos Sociales', que en esta edición se lleva a cabo en Benalup-Casas Viejas, Villamartín, Bornos y Puerto Real. En términos económicos, la inversión que la Diputación realiza en el desarrollo del programa Huertos de Cádiz supera los 65.000 euros.

Unas 27.000 personas de todas las edades están participando durante este curso en alguna de las cerca de 400 actividades organizadas en el marco de los programas de Educación Ambiental de la Diputación. Visitas a los ríos de la provincia, la Casa de los Colores, la Vía Verde de la Sierra, centros de interpretación de la naturaleza y talleres en las aulas son algunas de las acciones que se realizan al amparo de esta iniciativa puesta en marcha por la Diputación hace más de 30 años.