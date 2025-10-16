UPA Cádiz celebra en Rota un encuentro de mujeres de zonas rurales financiado por Diputación de Cádiz

La responsable de Igualdad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, en el encuentro ‘Voces rurales femeninas’, organizado por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Cádiz, UPA Cádiz, en Rota. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

ROTA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La responsable de Igualdad de la Diputación de Cádiz, Susana Sánchez Toro, ha participado en Rota en el encuentro 'Voces rurales femeninas', organizado por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Cádiz, una jornada que cuenta con financiación de la institución provincial a través de una convocatoria de concurrencia competitiva.

En este encuentro, mujeres de zonas rurales de la provincia de distintos perfiles han ofrecido su visión de los distintos problemas en materia de igualdad que han vivido pero también un balance del avance logrado en asociacionismo, emprendimiento o representación, ha indicado en una nota la Diputación.

La actividad pretende resaltar el valor de las mujeres del medio rural, que resultan "determinantes" para la vertebración territorial y social, y poner de manifiesto que, a pesar de ello, en estos entornos "se mantienen escenarios de desigualdad en un grado más acusado que en el medio urbano" a causa de "diferentes condiciones" como "tradiciones más arraigadas, menos recursos, patriarcado más presente o la presión social que se siente en poblaciones más pequeñas donde hay menos espacio para el anonimato".

La jornada ha abordado la persistencia de tópicos como que las mujeres rurales deben dedicarse a una actividad concreta relacionada con el campo o que tienen "escasa formación" cuando en realidad "están más cualificadas que los hombres". Esto no se traduce en el acceso al mercado laboral, ya que soportan más del 38% de la tasa de inactividad frente al 15% de los varones.

Otro tema de este encuentro ha sido el de las condiciones de trabajo con sueldos más bajos, contratos temporales, jornadas parciales, y posiciones inferiores en la jerarquía para seguir con el rol de cuidadoras.

La sesión ha incluido una mesa redonda con cinco participantes que han compartido su experiencia vital y profesional desde una perspectiva de género, actuaciones culturales y una exposición de fotos de mujeres rurales gaditanas.