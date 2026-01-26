El Víboras Trail de Algodonales (Cádiz) celebra el 7 de febrero su 12 edición con inscripciones agotadas

El vicepresidente segundo y responsable de Deportes de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, el alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, y Francisco Palmero, técnico del Deportes de este Ayuntamiento, en presentación Víboras Trail - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

El Ayuntamiento de Algodonales y la Diputación de Cádiz colaboran en la celebración del Víboras Trail, que discurrirá el 7 de febrero por la sierra de Líjar con 1.350 participantes, lo que supone agotar todas sus inscripciones en su decimosegunda edición

El Club Atletismo Sierra de Líjar y el Ayuntamiento de Algodonales cuentan en este 2026 con la colaboración de la Diputación para una de las carreras de montaña más consolidadas en el calendario deportivo de la provincia de Cádiz, como ha indicado la institución provincial en una nota.

El vicepresidente segundo y responsable de Deportes de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, ha acompañado al alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, y a Francisco Palmero, técnico del Deportes de este Ayuntamiento, como representante de la organización, en la presentación de la prueba.

Vidal ha reiterado el apoyo que la Diputación otorga a esta prueba que tiene "un gran impacto" en la localidad y el conjunto de la comarca al disputarse "en un paraje natural maravilloso". Eso hace, ha continuado, "que sean muchos los visitantes que se acercan hasta allí, con el impacto económico y de imagen que esto conlleva".

El alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, ha incidido en las peculiaridades del recorrido del Trail Víboras, que discurre por la sierra de Líjar, declarada como Reserva de la Biosfera, "un entorno natural y maravilloso" en el que los deportistas "convivirán con especies protegidas como los milenarios pinsapos".

Acuña ha señalado que en esta competición "se prima la calidad sobre la cantidad", por lo que la participación se limita a 1.350 personas, que agotaron los dorsales disponibles en apenas 72 horas desde que se inició el periodo de inscripción. Además, ha agradecido la colaboración de los 200 voluntarios que hacen posible la celebración de la prueba, así como el patrocinio de la Diputación de Cádiz.

Francisco Palmero, técnico de Deportes del Ayuntamiento de Algodonales, ha aportado datos sobre la prueba, que en todos los casos comenzará y terminará en la plaza de la Constitución de esta localidad, y se celebrará en cuatro modalidades diferentes: Gran Trail de 42 kilómetros, Trail de 21 kilómetros, Senderismo alto de 16 kilómetros y Senderismo bajo de 9 kilómetros, de modo que está abierta a todo tipo de participantes.

La carrera principal, la de 42 kilómetros, forma parte este año de la Liga de Maratones de Montaña de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo y contará con 350 atletas que competirán en un terreno mixto con un desnivel acumulado de unos 4.000 metros.

La Trail de 21 kilómetros, que es la que registra una mayor demanda, discurrirá por un trazado, también en la sierra de Líjar, con 2.000 metros de desnivel acumulado. Se trata de una competición "asequible para personas que están empezando en la modalidad".

En cuanto a las pruebas para senderistas, habrá dos recorridos, uno de 16 kilómetros y otro de nueve, también sobre recorridos espectaculares pero que en ningún caso interferirán en la competición de las carreras.