Villaluenga (Cádiz) se convertirá en la capital del queso de Andalucía del 17 al 19 de abril

El responsable de Desarrollo Social de la Diputación de Cádiz, Ignacio Trujillo, y el alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso, presentan la Feria del Queso. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Villaluenga del Rosario se convertirá del 17 al 19 de abril en la capital del queso, al acoger la 17 edición de la Feria del Queso Artesanal de Andalucía, en la que estarán presentes una treintena de fábricas de este producto.

Serán tres días para que los visitantes puedan disfrutar de los sabores, olores y novedades más destacadas del pujante sector quesero andaluz, como ha indicado la Diputación en una nota, en la que ha añadido que de entre toda la oferta, el queso payoyo, el que se hace con la leche de la especie de cabra autóctona de la sierra de Cádiz, será uno de los protagonistas.

El Palacio Provincial ha acogido un acto para presentar este evento, contando con la participación del responsable de Desarrollo Social de la Diputación, Ignacio Trujillo, y el alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso.

Trujillo ha destacado la importancia de una feria a la que vienen a mostrarse "los mejores quesos de la provincia y de toda Andalucía", algunos de ellos premiados entre los mejores del mundo, y que supone "un revulsivo económico y una proyección impagable para Villaluenga y para toda la sierra de Cádiz".

Es por tanto, "una cita ineludible para miles de personas que disfrutan de la gastronomía y, a la vez, de un entorno magnífico como el que envuelve a este precioso pueblo blanco", como ha aseverado el diputado provincia, quien ha puesto de relieve que la Feria del Queso Artesanal de Villaluenga es también "un espaldarazo" para los productores del sector primario, "que tantas dificultades afrontan cada año, en un momento especialmente delicado y después de todo lo que han sufrido la Sierra con las lluvias este año".

El alcalde de Villaluenga, Alfonso Moscoso, ha agradecido el apoyo de la Diputación como principal colaborador económico para poder llevar a cabo la feria. La cita, ha recordado, pone en valor el papel y relevancia de la industria asociada a este producto en la localidad, donde radican cinco queserías y se produce más de 60% del queso de la provincia de Cádiz.

Según ha dicho el alcalde, se espera que en esta edición sean más de 30.000 las personas que asistan a la feria, bien como visitantes o bien como expositores. El cálculo es que se alcance el medio millón de euros en ventas de los mejores quesos de Andalucía y de otros puntos de España.

En total serán 30 las fábricas representadas, con una muestrario de los quesos más premiados a nivel nacional e internacional. Esta, ha recordado el alcalde, es la única feria de su naturaleza que ha sido declarada de Interés Turístico de Andalucía.

Para seguir sumando atractivos a la feria, Alfonso Moscoso ha anunciado que este año se va a celebrar el primer Concurso Nacional de Técnica y Presentación del Queso, que ya cuenta con más de 60 participantes inscritos. Además, se intentará batir el récord Guinness de la mayor tapa de queso de España, para lo que se contará con más de 100 tipos de queso.

El alcalde ha recordado que la programación de la feria cuenta con una serie de actividades paralelas que hacen "atractiva" la cita para toda la familia, ya que habrá guardería para niños y niñas de 0 a 3 años, talleres de elaboración de queso, catas con maridaje, visitas guiadas o actividades musicales. Todo ello con carácter gratuito.

Esto hace que la Feria del Queso de Villaluenga se presente como "un revulsivo económico y turístico" no solo para la localidad, sino para el conjunto de la comarca de la sierra.

Para facilitar la llegada y presencia de los visitantes, el Ayuntamiento dispondrá distintas zonas con 3.000 plazas de aparcamiento en parcelas anexas a la localidad, así como refuerzos en la seguridad y un servicio de aparcacoches.