La XI Milla Verde de la Guardia Civil se corre el 3 de octubre en Chiclana (Cádiz) a beneficio de Agamama

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, en la presentación de la Milla Verde de la Guardia Civil de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

Deporte y solidaridad se darán la mano de nuevo en la disputa de la Milla Verde y 7K Guardia Civil que se disputará el próximo 3 de octubre en el Poblado de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera, una prueba cuya recaudación irá destinada a la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama, Agamama.

Esta prueba llega a su décimo primera edición y cuenta con la organización de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz y el Ayuntamiento de Chiclana, además de con la colaboración de la Diputación de Cádiz, como ha informado la institución provincial.

El vicepresidente primero de la Diputación, Juancho Ortiz, ha participado en la presentación de la cita junto al alcalde de Chiclana, José María Román, y el coronel jefe de la Comandancia de Cádiz, Luis Martín.

Ortiz ha asimilado los valores que transmite esta prueba con los que promulga la propia Diputación de Cádiz. En ese sentido, ha afirmado que patrocinar esta competición es "promover hábitos de vida saludables, generar espacios de convivencia y utilizar el deporte como una herramienta para unir a la sociedad".

Además, ha señalado que "lo más importante" de esta carrera es que "la lucha contra el cáncer de mama está detrás de cada dorsal", y es que la Milla Verde tiene un marcado carácter solidario, ya que todo lo recaudado se destina a Agamama.

En lo que respecta a la competición deportiva, los participantes adultos pueden disputar la carrera de siete kilómetros, mientras que los más pequeños pueden correr pruebas que van desde los 200 metros hasta la milla (1.609 metros). También está la posibilidad de realizar una marcha solidaria de 5.400 metros.

Si no se quiere participar activamente, también se pone a disposición de las personas interesadas un dorsal cero, a través del que se pueden hacer aportaciones voluntarias para la causa benéfica.

Una vez finalizadas las pruebas, se celebrará una comida solidaria, a la que están invitados todos los participantes, familiares, amigos y toda la ciudadanía que quiera acompañar a la organización del evento. La intención es que este sea un momento para seguir compartiendo, convivir y prolongar ese espíritu solidario que da sentido a toda la jornada.

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha explicado que la carrera tendrá salida y meta en el poblado de Sancti Petri y que el recorrido llegará hasta la rotonda dedicada a la Guardia Civil, donde se girará para volver al poblado.

El coronel jefe de la Comandancia de Cádiz, Luis Martín, ha destacado que la carrera presenta varias novedades este año, siendo la primera, que es a beneficio de Agamama. También ha señalado que toda la recaudación de la comida solidaria irá destinada a dicha entidad y que es la primera vez que se celebra en Chiclana, una ciudad que "dice mucho para la Guardia Civil", incidiendo en que el motivo principal de esta carrera "es dar visibilidad a un problema como es el cáncer de mama y contribuir a cubrir los gastos de la Asociación Agamama".

La presidenta de Agamama, Agustina Castañeda, ha agradecido el gesto de la Guardia Civil, explicando que "una de cada ocho mujeres han sufrido o sufrirán cáncer de mama, siendo el tumor más frecuente en las mujeres". "En Agamama hemos atendido a 247 mujeres en 2025, habiendo un repunte de la enfermedad en mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años, por lo que seguiremos trabajando por esas mujeres", ha lamentado.

Las inscripciones estarán abiertas entre el 1 y el 30 de septiembre a través de la web de Cronofisher.