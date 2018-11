La abstracción geométrica de Segundo Castro llega a la Escuela de Arte Dionisio Ortiz de la mano de la Fundación Botí

Publicado 14/11/2018 14:11:11 CET

CÓRDOBA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí y la Escuela de Arte Dionisio Ortiz suman esfuerzos para poner en marcha la exposición de Segundo Castro Olmo titulada 'El origen del incendio', una muestra que podrá verse del 14 de noviembre al 13 de diciembre en la sala de exposiciones de la propia escuela y que se inaugura este miércoles hasta las 19,00 horas.

En rueda de prensa, la delegada de Cultura en la Diputación de Córdoba, Marisa Ruz, junto al propio artista y al comisario de la muestra, Luis García, ha señalado que "sentíamos la responsabilidad de reconocer la calidad artística de Segundo Castro y lo que supuso para la vanguardia a nivel nacional, su aportación al arte, a la Escuela Experimental y a Equipo 57".

Ruz ha abundado, además, en su "compromiso social y político, que no ha tenido ese reconocimiento justo". En este sentido, ha destacado que "la creación y la cultura han de servir como herramientas de agitación y para cuestionar el mundo en el que vivimos, la cultura no debe ser sólo algo contemplativo, sino ayudarnos a tomar partido en el mundo en el que estamos".

El comisario de la muestra, Luis García, ha destacado de la misma que "es un acto de justicia natural, es una exposición muy didáctica y emotiva y una vuelta a la Escuela de Segundo después de 64 años; es una forma de hacer justicia, pedagogía y también un trabajo colaborativo e interactivo". García ha señalado que está compuesta por pinturas, esculturas, grabados, fotografías familiares y del grupo, documentos, catálogos, etcétera.

Por su parte, el artista Segundo Castro ha rememorado sus primeros años en la Escuela de Artes y Oficios y cómo comenzó a sentirse artista a raíz de conocer en ella a Pepe Duarte. En cuanto a su papel como creador de la Escuela Experimental, ha recordado que "ésta existía ya antes que Equipo 57, éramos muy jóvenes y conocimos a Pepe Duarte, futuro miembro de Equipo 57 junto a Juan Serrano, Ibarrola, etcétera".

"Nosotros empezamos a trabajar la abstracción, teníamos conciencia sobre la abstracción geométrica con 15 o 16 años y así fue como se formó la llamada Escuela Experimental", ha recordado. Desde entonces, ha proseguido, "he vivido una vida muy intensa en la que he sido un obrero que pinta, me he ganado mi vida trabajando y en mis horas libres he pintado".