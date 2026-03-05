Aceites de Carcabuey y Baena ganan el XIX Concurso Provincial a la Calidad de AOVE Diputación de Córdoba

XIX Concurso Provincial a la Calidad de Aceites de Oliva Virgen Extra de la Diputación de Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aceites de Oliva Virgen Extra de Almazara de la Subbética, de Carcabuey, y Canoliva SL, de Baena, se han alzado con el primer premio en las categorías Frutado Verde y Frutado Maduro, respectivamente, del XIX Concurso Provincial a la Calidad de Aceites de Oliva Virgen Extra de la Diputación de Córdoba.

Así lo ha decidido el panel de expertos catadores encargado de seleccionar a los aceites ganadores de esta nueva edición del Concurso Provincial. Del AOVE de Almazaras de la Subbética destaca el jurado que se trata de un aceite que "irrumpe en nariz con un frutado infinito a verde aceituna fresca, junto a notas intensas de hierba recién cortada, tomatera, alloza, plátano y manzana verde, culminando con frescas hierbas y especies picantes. En boca entra fluido, dulce, amargo y picante, sabores medios y equilibrados entre si". Este aceite de Carcabuey se comercializa bajo la marca Parqueoliva Serie Oro.

En cuando al primer premio en la categoría de Frutado Maduro, Aceites Canoliva, los expertos destacan, "en nariz, un frutado maduro con notas verdes, apareciendo matices frutales como plátano y cítricos, además de vegetales como tomatera, trigo verde y hortalizas frescas. En boca se percibe dulce y fluido con ligero amargor y picante en progresión". Este AOVE de Baena se comercializa bajo la marca Canoliva.

La categoría de Frutado Maduro se completa con un segundo premio otorgado a Cortijo de Suerte Alta SL de Albendín, que comercializa bajo la marca Cortijo de Suerte Alta, y un tercer premio que ha sido concedido a Beloyana SA, de Córdoba, comercializado como Duernas Oleum.

En cuando a la categoría Frutado Verde, el segundo galardón ha sido para Olivarera Nuestra Señora de Guadalupe SCA, de Baena y su marca Virrey del Pino. El tercer premio ha sido para Almazara de Muela SL, de Priego de Córdoba, que comercializa para la marca Venta del Barón.

En relación con estos reconocimientos, que han sido entregados este jueves en el Salón de Actos de la Diputación, su presidente, Salvador Fuentes, ha afirmado que "el Concurso Provincial de AOVE alcanza su decimonovena edición, dos décadas defendiendo la calidad, la excelencia y el prestigio del aceite cordobés".

Según ha expresado Fuentes, "este acto, más allá de ser una gala de entrega de premios, es una declaración pública de apoyo a uno de los pilares económicos, sociales y culturales de la provincia, al sector agroalimentario, presente en la casi totalidad de nuestros pueblos y esencial para su desarrollo y crecimiento".

Así las cosas, se pone en valor, además, "a quienes dan vida al AOVE, a quien recoge la aceituna, la transporta y moltura con precisión, pero también quien controla los parámetros de calidad, la comercializa y la exporta, porque el aceite que hoy" se premia es el resultado de un esfuerzo colectivo que empieza en el campo y termina en nuestras mesas", ha matizado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho referencia, además, "a la complicada situación que vive el campo cordobés a consecuencia del tren de borrascas, lo que sin duda afectará a la producción, a lo que se suma la gran incertidumbre internacional a la que nos enfrentamos".

No obstante, ha continuado, "el olivar cordobés viene demostrando una gran capacidad de adaptación ante las inclemencias y en ello contarán con el apoyo de la Diputación, con iniciativas como este Concurso o la puesta en marcha de 'Sabor a Córdoba', con el que se sitúa al aceite como producto estrella de nuestra marca territorial, integrándolo con gastronomía, restauración y turismo".

Por su parte, el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, ha hecho hincapié en que "los aceites participantes en en este XIX Concurso Provincial han mostrado un conjunto de sabores y olores propios de los mejores vírgenes extras del mundo, lo que solo es posible bajo el carácter multivarietal y el medio agroclimático característico de nuestra provincia".

Finalmente, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, ha puesto de manifiesto que "el sector del aceite de oliva representa casi un tercio de las exportaciones provinciales, habiéndose superado en las últimas campañas los 700 millones de euros en las ventas al exterior".