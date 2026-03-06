Vox rechaza por segunda vez la investidura de María Guardiola, que solo cuenta con el apoyo del PP

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, en la tercera sesión del debate de investidura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha vuelto a rechazar este viernes en la segunda votación la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, que únicamente ha contado con el apoyo de los 29 diputados del PP.

En esta segunda votación, en la que la candidata del PP necesitaba la mayoría simple de la Asamblea de Extremadura para ser investida presidenta de la Junta, Guardiola ha contado únicamente con los votos a favor del PP, mientras que el resto de partidos (Vox, PSOE y Unidas por Extremadura) ha mantenido su voto en contra.

Se trata de la segunda vez que la investidura de María Guardiola es rechazada con los votos en contra de toda la oposición, el mismo resultado que se dió en la primera votación celebrada este pasado miércoles en la Asamblea.

Al inicio de la tercera sesión del debate de investidura celebrado este viernes, la candidata del PP, María Guardiola, ha pedido a los grupos parlamentarios de la oposición que le permitan seguir gobernando con su abstención en esta votación, para acabar con la situación de bloqueo institucional en la comunidad autónoma, y ha advertido de que ningún ciudadano entendería que salgan de la sesión sin un acuerdo.

"No necesito que ningún grupo suscriba todo lo que se ha expresado aquí. Basta con no ejercer el voto en contra. Basta con que no se bloqueen las ganas de seguir trabajando", ha dicho Guardiola, quien ha añadido que no le pide "a nadie" que renuncie a sus programas ni que "aplaudan aquello que no comparten en su totalidad".

Por su parte, el presidente-portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, ha avanzado que su partido no apoyará a María Guardiola en esta segunda votación de la investidura porque todavía "no hay acuerdo" entre PP y Vox para la gobernabilidad de la región.

"Si usted quiere que haya Gobierno con nosotros, tiene que quedar patente que hay más del doble de Vox", ha señalado Fernández Calle en esta tercera sesión del debate de investidura.