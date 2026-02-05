Afectadas 26 vías de la red provincial de carreteras de Córdoba por la borrasca Leonardo

Deslizamiento de un talud en la CO-6213. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha informado este jueves de que, como consecuencia de las intensas lluvias y fuertes vientos registrados en las últimas horas por la borrasca Leonardo, un total de 26 vías de la red de provincial de carreteras permanecen cortadas al tráfico o con restricciones a la circulación.

Según detalla la institución provincial, entre las carreteras afectadas en la zona de Pozoblanco están la CO-7100, de El Guijo a la CO-7103 por la Ermita de la Virgen de las Cruces, cortada en el pk 6+000 por el desbordamiento del arroyo Santa María, y la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, cortada en el pk 4+000 por el desbordamiento del río Guadarramilla.

Igualmente, en la CO-6101, de Villanueva de Córdoba a Pedroche; la CO-6102, de Villanueva de Córdoba a Torrecampo; la CO-6103 De Villanueva de Córdoba a Conquista, y la CO-7413 De Dos Torres a Pedroche se han generado balsas de agua con barros y acarreos sobre la calzada por desbordamiento de arroyos, no se han cortado pero se ha restringido el paso por las mismas.

Por otro lado, en la zona de La Rambla sí están cortadas la CO-4205, de A-307 a Montemayor por su Estación, por desbordamiento de un arroyo en el pk 5+375; la CO-4207, de Montilla a Montalbán, entre el pk 4+500 y el pk 6+000, por desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y del río Salado.

En lo referido a la zona de Córdoba, también se han cortado la circulación en la CO-3103, de Alcolea a Villafranca de Córdoba, por inundación con barros y acarreos sobre la calzada sobre el pk 8+000 por desbordamiento de afluentes del río Guadalquivir y la CO-3314, de A-431 a CO-3405 por Medina Azahara y Las Ermitas (Córdoba), sobre el pk 10+000 por caída de árboles sobre la calzada.

Por otro lado, también están afectadas la CO-3402, de Córdoba a A-3075 por Santa María de Trassierra (Córdoba), cortada entre el pk 9+000 y el pk 10+000 por caída de árboles sobre la calzada, el mismo motivo que ha provocado el corte de la CO-3405, de Córdoba a Villaviciosa de Córdoba en el pk 6+000. Además, sigue cortada la CO-3406, de N-432 a Obejo, por el deslizamiento de un terraplén en el pk 11+530, con afección sobre la explanación de la vía.

Entretanto en la zona de Montoro, la CO-3108, de A-306 a El Carpio por Maruanas, está cortada por el desbordamiento de varios arroyos, formación de balsas de agua, barros y acarreos en la calzada sobre el pk 1+000; mientras que la CO-3201, de A-309 a A-3127 por la Campiña, está cerrada por el desbordamiento del arroyo de Los Verdiales en el P.k. 6+500.

Además, la CO-3204, de Córdoba a A-309 por la Campiña, está cortada por el desbordamiento del arroyo Salado en el pk 26+000; la CO-4102, de A-306 en Bujalance a Pedro Abad por Morente, lo está por el desbordamiento de varios arroyos y deslizamientos de taludes entre el pk 8+000 y el pk 9+800, y la CO-5104, de Villa del Río a Cañete de las Torres, está igualmente cortada por el desbordamiento de un arroyo, formación de balsas de agua, barros y acarreos en la calzada sobre el pk 1+000.

También se registran incidencias en la zona de Lucena, donde la CO-5211, de Aguilar a A-3133 por el Santuario de la Virgen de los Remedios, ha quedado cortada el desbordamiento del río Cabra en el pk 1+500. En la zona de Rute, la CO-6213, de Cabra a Llanos de Don Juan (Rute), ha quedado cerrada por el desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes entre el pk 3+600 y el pk 3+700, mientras que la CO-8215, de A-331 a El Higueral por Solerche (Iznájar), está cortada por el mismo motivo entre el pk 5+800 y el 6+200.

La zona de Priego de Córdoba también está registrando afecciones en sus carreteras como es el caso de la CO-7204, de A-333 en El Cañuelo (Priego de Córdoba) a CO-7202, que está cortada entre el pk 0+000 y el 1+300, por el desbordamiento de arroyos y balsas de agua y acarreos, y entre el pk 2+400 y el 4+200, por desbordamiento del río Salado y deslizamiento de taludes.

La CO-7207, de CO-8209 a El Tarajal (Priego de Córdoba), ha quedado cerrada por el desbordamiento del río Salado en el pk 1+500; la CO-7212, de A-3226 a CO-6213 por Algar (Carcabuey) y Gaena (Cabra), ha quedado cortada por el desbordamiento del arroyo de Las Tijeras entre el pk 0+000 y el 1+500; la CO-8203, de Almedinilla a LP Jaén por Brácana y Venta Valero, está cerrada por por el deslizamiento de taludes en varios puntos entre el pk 0+000 y el 4+100, y, por último, la CO-8209, de Priego de Córdoba a Luque por Fuente Alhama (Priego de Córdoba), está cortada también por taludes en varios puntos (pk 1+000, pk 9+000, pk 9+700 y pk 17+000).

OTRAS AFECCIONES

Igualmente, desde la Diputación han indicado que se está trabajando sobre otras afecciones en la red como pueden ser carreteras y caminos con balsas de agua, presencia de barros y acarreos en calzada, deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres y caída de árboles y ramas.

Son afecciones que afectan al tráfico con carácter temporal y sobre los que se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, habilitando el paso controlado por peones de señalización. El personal propio disponible ha trabajado durante toda la noche donde ha sido necesario.

En cuanto a las incidencias atendidas por el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, en Lucena han intervenido en el achique de agua y en el saneamiento del tejado de una nave; en Pedro Abad, en casas inundadas y sobre techo caído en vivienda, y en Cabra han trabajado con la caída de árboles y el corte de uno de ellos que cayó sobre un coche. Además, en Lucena y otras localidades, los bomberos han actuado en varias incidencias provocadas por la caída de árboles y ramas, además de saneamientos, mientras que en Palma del Río, lo han hecho con ciprés caído en el cementerio.