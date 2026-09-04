Las aldeas de La Cardenchosa y Argallón mejoran infraestructuras con 270.000 euros del Plan de Aldeas de Diputación

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, en una visita a las actuaciones en aldeas de Fuente Obejuna. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba ha culminado en las aldeas de La Cardenchosa y Argallón, pertenecientes a Fuente Obejuna, dos actuaciones del Plan de Aldeas 2024-2027 que han supuesto una inversión de más de 270.000 euros y que "contribuyen a mejorar notablemente las infraestructura de estos dos núcleos, además de repercutir en la calidad de vida y el bienestar de sus vecinos".

Así se ha expresado el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura en la institución provincial, Andrés Lorite, que se ha desplazado a ambas aldeas para hacer entrega de estas obras, en el caso de La Cardenchosa la construcción de un nuevo acceso al Centro de Usos Múltiples y en la aldea de Argallón la ejecución de un acerado-paseo por la CO-8402 (2ª Fase).

Durante su visita a La Cardenchosa, Lorite ha explicado que "se ha acometido la urbanización integral del terreno anexo al Centro de Usos Múltiples para crear un espacio con doble función; por un lado, dar acceso lateralmente al edificio, y, por otro, permitir el uso recreativo de la superficie recuperada". Se trata de "una actuación que ha ascendido a 105.314 euros y que ha sido financiada íntegramente por la Diputación", ha señalado.

Las obras han supuesto la ejecución de los elementos de cerramiento perimetral y contención de tierras persiguiendo su integración visual y paisajística con el entorno. En cuanto a los servicios públicos, se ha dotado al nuevo vial de red de recogida de aguas pluviales, de boca de riego y de alumbrado público con la colocación de tres luminarias.

En el caso de la aldea de Argallón, el delegado provincial ha explicado que se ha "destinado 153.575 euros a la ejecución de un acerado-paseo en el acceso a la aldea por la CO-8402 para dar continuidad en el trazado a la primera fase de la ronda peatonal ejecutada por el Ayuntamiento".

De este modo, ha continuado Andrés Lorite, se ha podido "finalizar una infraestructura demandada tanto por el Consistorio como por los vecinos creando una auténtica ronda peatonal para el uso y disfrute de todos con las adecuadas condiciones de seguridad, accesibilidad y comodidad".

Además, se ha "completado este nuevo paso con la colocación de nuevas luminarias y hemos colocado elementos de protección y seguridad para a los viandantes mediante barandilla metálica", ha subrayado Lorite.

Se diferencian dos tramos; en el primer tramo, comprendido entre la calle San Isidro y el callejón Peñasco, el acerado está delimitado en su parte interior con muro de fábrica de bloques de hormigón. En el segundo tramo, comprendido entre el callejón Peñasco hasta el fin de las edificaciones, se delimita interior y exteriormente con bordillos de hormigón y se han ejecutado rebajes para asegurar el acceso a los garajes. Además, se han acondicionado las entradas a las cocheras y se ha colocado de manera soterrada un colector de 400 mm.

El delegado de Infraestructuras ha aprovechado su visita a Argallón para conocer también el resultado de la obra de mejora del parque infantil de este núcleo, una actuación incluida también en el Plan de Aldeas 2024-2027 "que ha permitido destinar 11.500 euros a varias mejoras, como la sustitución del pavimento de seguridad, la renovación del cerramiento deteriorado por el paso del tiempo y la puesta a punto de todos los juegos existentes, instalando algunos nuevos y colocando un panel informativo que detalla las normas de uso".