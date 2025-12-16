Almedinilla (Córdoba) recrea el 'Palacio Real de los Reyes Magos' como experiencia navideña para toda la familia

Gabriel Duque (segundo por la dcha.) y Francisco Vicente Jurado (tercero), en la presentación del 'Palacio Real de los Reyes Magos'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Coliseo de Almedinilla (Córdoba) será el escenario en el que se recreará, por sexto año consecutivo, el 'Palacio Real de los Reyes Magos' con el objetivo de ofertar una experiencia de ocio navideño dirigida a toda la familia, para lo que contará con el apoyo de la Diputación de Córdoba. Esta actividad permanecerá abierta del 26 al 28 de diciembre y del 2 al 4 de enero de 2026.

La propuesta ha sido presentada este martes en rueda de prensa por el delegado de Cultura, Gabriel Duque, quien, acompañado por el concejal de Cultura del municipio, Francisco Vicente Jurado, ha destacado que "se trata de una actividad que se inició con la pandemia y que ha ido creciendo hasta convertirse en una propuesta abierta a toda la provincia y que aunque está orientada a los más pequeños, se podrá disfrutar en familia de toda la magia del la visita a la residencia de los Reyes Magos".

Para Duque, "es una oportunidad magnífica para disfrutar no solo de este evento, sino de conocer algunos de los recursos patrimoniales de este municipio. Se mezcla el patrimonio, con la Villa Romana de El Ruedo, y las artes escénicas con esta celebración que tiene lugar en en el Coliseo. Por lo tanto, Almedinilla estos días va a ser una fiesta de la cultura y del patrimonio, que esperamos que puedan disfrutar todos los asistentes".

"La Diputación apuesta siempre por este tipo de actividades que suponen poner en valor las tradiciones y que, como ocurre aquí, implican a un gran número de personas en el diseño y en la puesta en marcha de un recurso que será un gran reclamo en este municipio de la Subbética", ha recalcado el delegado de Cultura.

Por su parte, el responsable de Cultura del municipio, Francisco Vicente Jurado, ha hecho hincapié en el esfuerzo colectivo que requiere un proyecto de este tipo "que es el resultado de la planificación de todo un año y con un montaje que se inicia en el mes de octubre con la implicación de un amplio número de voluntarios para hacerlo posible".

El edil ha destacado la apuesta del consistorio en la defensa de las tradiciones con un amplio calendario festivo anual que culmina con este evento dedicado a los Reyes Magos con el objetivo de que "las familias sientan que no solo visitan un Palacio, sino que se convierten en los protagonistas de una misión real, donde cada prueba los acerca a descubrir los secretos mejor guardados de los Reyes Magos".

La actividad del 'Palacio Real de los Reyes Magos' es una experiencia de carácter teatral e interactivo, de forma que para pasar de una estancia a otra del recinto palaciego, los participantes deberán conseguir las llaves superando distintos retos y acertijos inspirados en valores vinculados a la Navidad como la generosidad, la ilusión o la cooperación. La última de las pruebas llevará a los participantes al trono real, donde podrá conversar con los Reyes Magos. La actividad concluye con un cuentacuentos que transportará a los participantes a momentos de la infancia.

La recreación se ha realizado de forma que cuenta con decoraciones temáticas y ambientaciones muy cuidadas para ofrecer una auténtica aventura navideña en la que se unen la tradición y la fantasía. Cada día tendrá cuatro pases en los que podrán participar 150 personas, lo que supone un total de 600 personas al día. Así pues, se espera que sean unas 3.600 personas las que disfruten de esta actividad durante su celebración.

El municipio, ubicado en plena Subbética, cuenta con importantes recursos patrimoniales como la Villa Romana de El Ruedo, el poblado íbero del Cerro de la Cruz y el Museo Histórico-Arqueológico. Estos espacios podrán vincularse con la actividad navideña del Palacio de los Reyes Magos a través de la adquisición del pack turístico 'Descubre Almedinilla' que, al precio de 15 euros, incluye la visita a la Villa Romana de El Ruedo, un taller de mosaicos y la visita al Palacio de los Reyes Magos.

Las entradas para esta actividad navideña ya están a la venta al precio de ocho euros de forma anticipada hasta el 25 de diciembre, o bien a diez euros en taquilla a partir del 26 de diciembre. Las entradas podrán adquirirse a través del portal 'www.giglon.es'.