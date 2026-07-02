Ayuntamientos de Córdoba reciben el material de personas que consiguen oportunidad laboral con 'Diputación Contrata'

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (segundo por la dcha.), en la entrega de material de 'Diputación Contrata'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Actos del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este jueves el acto de entrega de material del programa 'Diputación Contrata 2026', convocatoria que llega a su tercera edición con un presupuesto de 2,5 millones de euros y que hace posible la contratación en los ayuntamientos y entidades locales autónomas (ELA) de la provincia de 625 personas desempleadas.

En declaraciones previas a los periodistas, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha explicado que "son 2,5 millones de euros por segundo año consecutivo, una cifra que lo que viene es a servir de palanca laboral a los ayuntamientos que en tiempos extraordinarios, como es el periodo estival, les ayuda a mantener puestos de trabajo que son muy necesarios para el funcionamiento y el ritmo de la entidad municipal", resaltando que son "625 ayudas para toda la provincia".

El objetivo del 'Diputación Contrata 2026', ha continuado, "es implementar a los ayuntamientos en las tareas laborales en periodos donde se producen bajas, bien por vacaciones o porque necesiten reforzar algunos departamentos que son muy necesarios, como puede ser ahora el tema de las piscinas, el tema de los socorristas o el tema de las bibliotecas. Es una buena medida que lo que viene es a incrementar el número de puestos de trabajo y a familiarizar a los jóvenes según los perfiles con el mundo laboral y con el propio ayuntamiento", ha añadido.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, Félix Romero, ha abundado en que "éste es un programa eminentemente social que tiene en cuenta a los jóvenes, a los mayores, a los parados de larga duración y también a los discapacitados y que, al fin y al cabo, le devuelve la autonomía a los ayuntamientos prestando servicios públicos útiles y necesarios para los pueblos de la provincia, tengan el tamaño que tengan".

Con relación a la distribución de los 625 contratos, Fuentes ha señalado que "248 son para personas menores de 45 años, 223 para mayores de 45; 80 son para desempleados de larga duración y 74 contratos son para personas con discapacidad"

En cuanto al tipo de servicios a los que se dedicarán las personas contratadas, unos 398 contratos (63,68% del total de contratos concedidos) son para labores de cuidado de espacios públicos comunes, 145 contratos (23,02%) son para servicios de utilidad colectiva, 23 contratos para bibliotecas y actividades culturales (3,68%), 27 contratos serán para actividades de ocio y tiempo libre (4,32%), 20 para actividades deportivas (3,2%), tres contratos del total para servicios relacionados con transportes colectivos, dos contrataciones serán para dar a conocer los productos típicos de la zona, uno para el fomento de los comercios de proximidad.

Tal y como ha desgranado el máximo representante de la Diputación, "para personal de oficios van 169 contratos, para empleados de limpieza unos 139, para empleados de usos múltiples 66, para mantenedor de edificios van 59 contratos, para empleados de administración unos 48, para ocio y tiempo libre son 44 contratos, para empleados de medio ambiente 33, para bibliotecas unos 13, para ordenanzas son diez contratos, empleados de guardería nueve, conductores otros nueve, empleados de ayuda a domicilio ocho, porteros siete, para turismo y actividades otros siete contratos y para recepcionistas cinco".

Por mancomunidades, la Subbética recibe 123 ayudas, Los Pedroches 127 ayudas, el Valle del Guadiato 77 ayudas, la Vega del Guadalquivir unas 78, la Campiña Sur 90 ayudas, el Alto Guadalquivir 77 ayudas, la zona de Guadajoz-Campiña Este recibe 44 ayudas y Encinarejo un total de 9 ayudas.

Con esta convocatoria de ayudas los pueblos de la provincia de menos de 50.000 habitantes pueden dar respuesta a necesidades que tienen, fundamentalmente de mantenimiento, obras públicas, servicios y también actividades culturales y deportivas. Los contratos deberán iniciarse desde el día siguiente a la publicación de la resolución definitiva de la convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2026.