Bajan a 10 las vías de la red provincial de carreteras cortadas en Córdoba tras la apertura de la CO-4205

Operarios durante los trabajos de retirada de un árbol caído sobre una carretera. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha informado de que, como consecuencia de las inclemencias meteorológicas registradas en los últimos días, a las 14,00 horas de este lunes son diez vías de la red de provincial de carreteras las que permanecen cortadas al tráfico, una menos que a primera hora de la mañana, pues ya se ha reabierto la CO-4205, de A-307 a Montemayor por su Estación, que estaba cortada por el desbordamiento del arroyo del Término en el pk 5+375.

Por el contrario, según ha detallado la institución provincial, en la zona de Pozoblanco continúa cortada la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, en el pk 4+000 por el desbordamiento del río Guadarramilla, mientras que en la zona de Fuente Palmera está cortada la CO-3313, de A-431 a A-3051, entre el pk 1+700 y el pk 2+000 (puente sobre el Río Guadalquivir) por desbordamiento.

En lo que respecta a la parte de La Rambla, la CO-4207, de Montilla a Montalbán, sigue cortada entre el pk 4+500 y el pk 6+000, por desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y del río Salado.

En la zona de Córdoba también continúa cerrada la CO-3406, de N-432 a Obejo, por el deslizamiento del terraplén en el pk 11+530, con afección sobre la explanación de la vía, al igual que la CO-3105, de N-IV a CO-3200 por Barriada del Ángel en Alcolea (Córdoba), por el desbordamiento del arroyo de Los Galapagares en el pk 6+000

Por lo que se refiere a la zona de Montoro cabe señalar el corte de la CO-3201, de A-309 a A-3127 por la Campiña, por desbordamiento del arroyo de Los Verdiales en el pk 6+500, mientras que en la parte de Lucena está cerrada la CO-5211, de Aguilar a A-3133 por el Santuario de la Virgen de los Remedios, por el desbordamiento del río Cabra en el pk 1+500.

También hay cortes en la zona de Rute, donde la CO-6213, de Cabra a Llanos de Don Juan (Rute), está cerrada por el desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes entre el pk 3+600 y pk 3+700, y la CO-8215, de A-331 a El Higueral por Solerche (Iznájar), está cortada por desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes en varios puntos entre el pk 5+800 y pk 6+200.

Por último, en la zona de Priego de Córdoba, está cerrada la CO-8203, ce Almedinilla a LP Jaén por Brácana y Venta Valero, cortada por el deslizamiento de taludes en varios puntos entre el pk 0+000 y el pk 4+100.

Desde la Diputación de Córdoba han indicado, además, que numerosas carreteras y caminos tienen balsas de agua, presencia de barros y acarreos en calzada, deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres o caída de árboles y ramas.

Afectan al tráfico con carácter temporal y sobre ellas se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, habilitando el paso controlado por peones de señalización.