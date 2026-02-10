Bajan a siete las carreteras cortadas en la red provincial de Córdoba tras la reapertura de tres vías

Operarios trabajan en las carreteras afectadas por el temporal. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha informado de que, como consecuencia de las inclemencias meteorológicas registradas en los últimos días, a las 14,00 horas de este martes son siete vías de la red de provincial de carreteras las que permanecen cortadas al tráfico, tres menos a primera hora de la mañana de esta misma jornada.

Según ha detallado la institución provincial, las vías que han recuperado la normalidad son la CO-5211, de Aguilar a A-3133 por el Santuario de la Virgen de los Remedios, que estaba cortada por desbordamiento del río Cabra en el pk 1+500; la CO-6213, de Cabra a Llanos de Don Juan (Rute), anteriormente cortada por desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes entre el pk 3+600 y el 3+700, y la CO-8215, de A-331 a El Higueral por Solerche (Iznajar), entre el pk 5+800 y 6+200, por el mismo motivo que la anterior.

Por el contrario, siguen cortadas a la circulación, en la zona de Pozoblanco, la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, en el pk 4+000 por desbordamiento del río Guadarramilla, mientras que en la parte de Fuente Palmera no se puede circular por la CO-3313, de A-431 a A-3051, entre el pk 1+700 y el pk 2+000 (puente sobre el Río Guadalquivir) por desbordamiento.

En la zona de La Rambla sigue cortada la CO-4207, de Montilla a Montalbán, entre el pk 4+500 y el pk 6+000, por desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y del río Salado; en la zona de Córdoba, la CO-3406, de N-432 a Obejo, cortada por deslizamiento del terraplén en el pk 11+530, con afección sobre la explanación de la vía, y en la parte de Montoro la CO-3201, de A-309 a A-3127 por la Campiña, por desbordamiento del arroyo de Los Verdiales en el pk 6+500.

Además, en la zona de Baena está cortada la CO-6204, de N-432 en la Estación de Luque a CO-6200 en Albendín (Baena), por fallo y hundimiento de la explanación entre el pk 0+000 y el pk 4+500, mientras que en la parte de Priego de Córdoba, por el mismo motivo, está cerrada la CO-8203, de Almedinilla a LP Jaén por Brácana y Venta Valero, en el pk 4+750.

Desde la Diputación de Córdoba han indicado, además, que numerosas carreteras y caminos tienen balsas de agua, presencia de barros y acarreos en calzada, deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres o caída de árboles y ramas.

Afectan al tráfico con carácter temporal y sobre ellas se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, habilitando el paso controlado por peones de señalización.