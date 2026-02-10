Publicado 10/02/2026 15:05

Bajan a siete las carreteras cortadas en la red provincial de Córdoba tras la reapertura de tres vías

Operarios trabajan en las carreteras afectadas por el temporal.
Operarios trabajan en las carreteras afectadas por el temporal. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha informado de que, como consecuencia de las inclemencias meteorológicas registradas en los últimos días, a las 14,00 horas de este martes son siete vías de la red de provincial de carreteras las que permanecen cortadas al tráfico, tres menos a primera hora de la mañana de esta misma jornada.

Según ha detallado la institución provincial, las vías que han recuperado la normalidad son la CO-5211, de Aguilar a A-3133 por el Santuario de la Virgen de los Remedios, que estaba cortada por desbordamiento del río Cabra en el pk 1+500; la CO-6213, de Cabra a Llanos de Don Juan (Rute), anteriormente cortada por desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes entre el pk 3+600 y el 3+700, y la CO-8215, de A-331 a El Higueral por Solerche (Iznajar), entre el pk 5+800 y 6+200, por el mismo motivo que la anterior.

Por el contrario, siguen cortadas a la circulación, en la zona de Pozoblanco, la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, en el pk 4+000 por desbordamiento del río Guadarramilla, mientras que en la parte de Fuente Palmera no se puede circular por la CO-3313, de A-431 a A-3051, entre el pk 1+700 y el pk 2+000 (puente sobre el Río Guadalquivir) por desbordamiento.

En la zona de La Rambla sigue cortada la CO-4207, de Montilla a Montalbán, entre el pk 4+500 y el pk 6+000, por desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y del río Salado; en la zona de Córdoba, la CO-3406, de N-432 a Obejo, cortada por deslizamiento del terraplén en el pk 11+530, con afección sobre la explanación de la vía, y en la parte de Montoro la CO-3201, de A-309 a A-3127 por la Campiña, por desbordamiento del arroyo de Los Verdiales en el pk 6+500.

Además, en la zona de Baena está cortada la CO-6204, de N-432 en la Estación de Luque a CO-6200 en Albendín (Baena), por fallo y hundimiento de la explanación entre el pk 0+000 y el pk 4+500, mientras que en la parte de Priego de Córdoba, por el mismo motivo, está cerrada la CO-8203, de Almedinilla a LP Jaén por Brácana y Venta Valero, en el pk 4+750.

Desde la Diputación de Córdoba han indicado, además, que numerosas carreteras y caminos tienen balsas de agua, presencia de barros y acarreos en calzada, deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres o caída de árboles y ramas.

Afectan al tráfico con carácter temporal y sobre ellas se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, habilitando el paso controlado por peones de señalización.

