Los Blázquez cuenta con nuevo equipamiento para su gimnasio gracias a los Planes Provinciales de Diputación de Córdoba

El delegado de Infraestructuras de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, en su visita al gimnasio municipal de Los Blázquez. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Los Blázquez cuenta ya con nuevos equipos deportivos para su uso por parte de vecinos en las instalaciones del gimnasio municipal gracias a una aportación de la Diputación de Córdoba de más de 71.000 euros realizada a través del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal 2022-2023.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura en la institución provincial, Andrés Lorite, que ha visitado las instalaciones del gimnasio municipal junto a la alcaldesa de Los Blázquez, María Zulima Perea, ha explicado que "la dotación de equipamiento para el gimnasio era necesaria ya que, tras dos intervenciones recientes sobre su infraestructura --mejoras en la envolvente, cambio de cubierta y reforma de aseos, entre otros-- el edificio no estaba en uso debido a la falta de equipamientos de calidad".

Por tanto, ha continuado, se ha "contemplado la dotación de equipamiento de material deportivo, como máquinas y accesorios deportivos; de equipamiento auxiliar, como mostrador y estantes; de equipamiento lumínico, como las luminarias de las salas, y, por último, equipamiento destinado a la climatización del edificio".

En definitiva, ha señalado Lorite, gracias a la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de Los Blázquez se ha "mejorado las instalaciones del gimnasio municipal garantizando las prestaciones ofrecidas a los usuarios, la seguridad del espacio y el correcto desarrollo de la actividad deportiva", pues "no se puede olvidar que la práctica deportiva, la gimnasia de mantenimiento y la actividad física en general son elementales para los vecinos de todas las edades".