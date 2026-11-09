Los bomberos de la Diputación de Córdoba efectúan más de 1.600 actuaciones durante los meses de verano

Presentación de la XXI edición de la Semana de la Prevención de Incendios. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba ha efectuado un total de 1.622 actuaciones, entre los meses de junio a septiembre de 2026; un 24 por ciento más respecto a los dos años anteriores, que se registraron 1.608, en 2025 y 1.305, en 2024.

Así lo ha detallado el delegado de Deportes y Protección Civil de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, durante la presentación de la XXI edición de la Semana de la Prevención de Incendios, una iniciativa que se desarrollará del 16 al 19 de noviembre en Priego de Córdoba.

Martín ha detallado que "estos datos ponen de manifiesto la importancia de este servicio público y la responsabilidad que tenemos desde la Diputación de seguir prestando atención a las necesidades de seguridad y protección de todos y cada uno de nuestros municipios".

"En cuanto a los datos, los meses de julio y agosto fueron los de mayor intensidad, con 467 y 451 intervenciones, respectivamente. En ambos meses se sumaron 918 actuaciones, más de la mitad que toda la actividad contabilizada durante los meses estivales", ha subrayado el también presidente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios.

En este sentido y atendiendo a la tipología de las actuaciones, el responsable del área ha expresado que "los bomberos de la Diputación no atienden exclusivamente a la extinción (que se han contabilizado 983) sino también intervienen en rescates, accidentes y en otras situaciones que requieren una respuesta rápida, inmediata y sobretodo profesional y especializada tanto es así que se han producido 63 rescates, 35 actuaciones de rescate de animales, 22 intervenciones por derrumbamientos o caídas y 58 servicios técnicos urgentes".

"Estas cifras nos recuerdan que el trabajo de los bomberos es mucho más amplio que lo que habitualmente vemos y no solo con los incendios, ya que actúan ante las numerosas emergencias que afectan a la seguridad de personas y de nuestros municipios. En cuanto a los parques, podemos señalar que el de La Carlota ha registrado 262 intervenciones; Montilla, 235; Lucena, 232, al igual que las 164 intervenciones del Parque de Bomberos de Puente Genil; o las 151 de Palma de Río o Peñarroya- Pueblonuevo", ha apostillado Antonio Martín.

SEMANA DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Estos datos han sido ofrecidos durante la presentación de la XXI Semana de la Prevención de Incendios, una iniciativa que se desarrollará del 16 al 19 de noviembre, en Priego de Córdoba, y que tiene como principal objetivo fomentar la cultura de la prevención, promover hábitos seguros entre la ciudadanía y facilitar conocimientos básicos para actuar ante posibles situaciones de emergencia.

Esta campaña, organizada por la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), en colaboración con los servicios de prevención y extinción de incendios de distintas administraciones españolas, pondrá especial atención en la prevención de incendios domésticos y la importancia de los detectores de humo como herramientas fundamentales para mejorar la seguridad en las viviendas.

El este sentido, el delegado Protección Civil de la Diputación de Córdoba ha resaltado que "se trata de un programa de sensibilización cuyo objetivo no es otro que divulgar entre la población conocimientos de autoprotección. Es necesario saber identificar los riesgos que puedan presentarse en nuestro entorno, ya sea hogares, colegios, centros de trabajo, etcétera, así como adquirir los conocimientos necesarios para poder actuar en caso de emergencia".

En esta 21ª edición, la temática girará en torno a los detectores de humos y a la prevención de incendios en los hogares. "El público escolar seguirá siendo una de nuestras máximas prioridades y se realizarán talleres de prevención de incendios para que los más pequeños adquieran hábitos preventivos, convirtiéndose a su vez en educadores en su entorno familiar", ha recalcado Martín.

De este modo, la programación contempla actividades educativas y divulgativas dirigidas especialmente a escolares y personas mayores, dos colectivos prioritarios en materia de prevención, con el propósito de proporcionarles herramientas que les permitan identificar situaciones de peligro y conocer las pautas básicas de actuación ante una emergencia.

La iniciativa pretende, además, convertir a los escolares en agentes activos de prevención, favoreciendo que los conocimientos adquiridos durante las actividades se trasladen a sus hogares y contribuyan a mejorar la seguridad de sus familias.

Por su parte, el jefe del Programa de Prevención del área de Seguridad Vial, Salud y Prevención de la Fundación Mafre, Antonio García, ha hecho hincapié en que una de las problemáticas que "nos acechan, año tras año, es el número de víctimas mortales en los hogares".

García ha remarcado que "tenemos muy claro que el tema de la prevención de incendios es una cosa, aunque es compleja, en el fondo es muy sencilla. Hay que dar unos sencillos consejos a la población para que no se no se produzcan estos incendios y en caso de que se produzcan pues de la manera más sencilla, pues eh poder solventarlos".

A raíz de un estudio que la APTB y Fundación Mafre realizan año tras año, se recoge que en el año 2025 fueron 226 las personas fallecidas en un incendio y 165 de ellas, han fallecido en una en una vivienda. En el caso de Andalucía fueron 51 las víctimas y 42 las víctimas mortales en una vivienda. Y con respecto a Córdoba fueron seis, los fallecidos en su domicilio vivienda.

Por su parte, el director gerente de la Asociación Profesional de Técnico de Bomberos, Gabriel Muñoz, ha desgranado que de los 226 muertos en total y 165 en viviendas. Eso significa que "el 94% de las personas que han muerto en un incendio en el año 2025 en España ha muerto en su propia casa. De ese número, el 70% ha muerto por intoxicación por humo, más del 50% lo hacen de noche mientras duermen y la mitad aproximadamente son mayores de 65 años".

ACTIVIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS Y DE MAYORES

La programación comenzará el lunes 16 de noviembre con distintas charlas impartidas por personal técnico y bomberos del Consorcio Provincial en el CEIP Niceto Alcalá-Zamora y Torres y en el CEIP Nuestra Señora de las Angustias. Posteriormente, se desarrollará una sesión informativa en el Centro de Día Fundación Arjona Valera.

El martes 17 de noviembre las actividades continuarán en el CEIP Cristóbal Luque Onieva y en el Centro de Día Nuestro Padre Jesús Nazareno, donde se ofrecerán recomendaciones prácticas para prevenir incendios y actuar de manera adecuada ante situaciones de riesgo.

Por su parte, el miércoles 18 de noviembre, los profesionales del Consorcio Provincial visitarán el CEIP Virgen de la Cabeza y el CEIP San José, para desarrollar nuevas sesiones de sensibilización dirigidas al alumnado.

La Semana de la Prevención de Incendios culminará el jueves 19 de noviembre con una jornada de actividades prácticas en el parque de bomberos de Priego de Córdoba, que permitirá a los escolares acercarse al trabajo que desarrollan los profesionales de emergencias y conocer de primera mano las principales medidas de autoprotección.

Durante esta jornada se llevarán a cabo talleres formativos y actividades divulgativas sobre prevención y comportamiento ante un incendio, utilizando para ello el Parque de la Prevención de Fundación Mapfre, que incluye una casa de humo destinada a la formación práctica.

Las visitas comenzarán con el alumnado del IES Fernando III El Santo, continuarán con el CEIP Ángel Carrillo y finalizarán con el IES Álvarez Cubero.