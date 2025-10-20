La campaña 'Conoce tu provincia' cerrará con la ruta del Puente de Mocarra en Espiel (Córdoba) tras su restauración

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura en la Diputación, Andrés Lorite (izda.), y el alcalde de Espiel, Antonio Bejarano, en la presentación de 'Conoce tu provincia'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puente de Mocarra en Espiel (Córdoba), cuya restauración ha sido acometida por la Diputación provincial, cerrará la nueva edición de la campaña de educación ambiental 'Conoce tu provincia', impulsada la por la Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial.

En rueda de prensa, el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura en la Diputación, Andrés Lorite, ha presentado este lunes la programación que incluye 16 rutas se iniciarán el día 28 de octubre y concluirán el 2 de mayo de 2026 con la ruta del Puente de Mocarra.

Al respecto, ha señalado que "si tenemos un entorno medioambiental y paisajístico como el que tiene la provincia de Córdoba, desde luego todos los cordobeses estamos llamados a valorarlo y cuidarlo, pero para ello en primer lugar hace falta conocerlo".

Lorite ha hecho hincapié en que "estamos haciendo que este programa sea inclusivo, por lo que cuatro de estas rutas tienen este componente y están previstas para que se desarrollen por parte de personas con discapacidad intelectual, con movilidad reducida o con discapacidad sensorial".

"Esta campaña de educación ambiental va a culminar este año con un elemento que nos parece un éxito en materia de gestión y de colaboración entre el Ayuntamiento de Espiel y la Diputación de Córdoba, como es la ruta del Puente de Mocarra en pleno corazón del Valle del Guadiato", ha abundado el delegado.

En este sentido, Lorite ha destacado que "se trata de un elemento arquitectónico, histórico y artístico de primera magnitud, pero que estaba en una situación de abandono desde mediados del siglo pasado".

El responsable del área de Infraestructuras ha explicado que la recuperación ha sido compleja, puesto que "fue necesario iniciar un proceso de investigación para que el Ayuntamiento pudiera asumir su titularidad, tras lo que se firmó un convenio de colaboración entre el Consistorio y la Diputación para financiar la intervención".

"La restauración se inició eliminando la vegetación que obstruía el puente, se reconstruyeron los pretiles para evitar el progresivo deterioro, además de reponer algunos elementos como ladrillos del arco, que hoy luce de una manera absolutamente esplendorosa", ha remarcado Lorite.

El delegado ha indicado que "es un orgullo el hecho de que la pasada semana la Asociación Hispania Nostra, que tenía el Puente de Mocarra en Espiel en su 'lista roja de patrimonio amenazado', comunicó al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba, que pasa a estar en la lista verde".

Por su parte Antonio Bejarano, alcalde de Espiel, ha agradecido a la Diputación de Córdoba el trabajo realizado y ha recordado que "ha sido un arduo camino en el que hemos colaborado todas las instituciones, nos pusimos todos a trabajar todos a una y la restauración ha sido espectacular".

El regidor ha anunciado que, tras el proceso de recuperación de este recurso, "el Ayuntamiento va a iniciar el expediente para la declaración de Puente de Mocarra como Bien de Interés Cultural (BIC), ya que es una seña de identidad de Espiel".

La campaña de educación ambiental 'Conoce tu provincia' se inicia el día 28 con la ruta de 'Los Dólmenes' de Belmez para continuar en las semanas siguientes con el resto de rutas que se desarrollan en los senderos que forman parte de la red 'Paisajes con Historia' y las vías verdes.

En concreto, las rutas discurrirán por Belmez; El Guijo; Fuente Palmera; Luque y Baena; Montemayor y Fernán Núñez; Añora; Obejo y Cerro Muriano; Fuente Obejuna; Priego de Córdoba; Villafranca; La Carlota; Torrecampo; Moriles; Zuheros y Doña Mencía; Palma del Río y Espiel. En el caso de la Ruta del Puente de Mocarra en Espiel, además, cabe destacar que la caminata es nocturna, pues comienza de día para conocer el puente y finaliza por la noche en el punto de observación estelar.

Cuatro de estos itinerarios volverán a tener un componente de integración social y se destinarán a personas con algún tipo de discapacidad. Así, las de Belmez y Las Pinedas, en La Carlota, estarán especialmente destinadas a personas con discapacidad intelectual, la de la Vía Verde en Fuente Obejuna estará orientada a un público con movilidad reducida y la de Moriles a personas con discapacidad sensorial.

Toda la información y la inscripción en las rutas, que cuentas con 50 plazas cada una, se puede realizar en 'www.medioambiente.dipucordoba.es'. La salida se realizará desde Córdoba ocupándose la Diputación de poner a disposición de los interesados los autobuses de manera gratuita.