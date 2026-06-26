Cañete de las Torres acoge este sábado la final del XXIII Certamen de Jóvenes Flamencos de la Diputación de Córdoba

Cartel de la fase final del XXIII Certamen de Jóvenes Flamencos. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cooperativa Virgen del Campo, en Cañete de las Torres, acogerá este sábado la actuación de los finalistas del XXIII Certamen de Jóvenes Flamencos, concurso que organiza la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba con el fin de fomentar, promocionar y difundir el arte flamenco entre las nuevas generaciones de la provincia.

Las personas que estarán en la gran final son Jesús Reyes Campos y Amanda Sánchez Pérez, en la categoría Premio Antonio Fernández Díaz 'Fosforito' (cante), y Pablo Criado Conejero y Antonio Jesús Gómez Muñoz, que compiten por el Premio Vicente Amigo (guitarra flamenca).

Del mismo modo, en baile estarán en la final Samuel Guerra Pérez y Daniela Pérez Marcos, que se disputan el Premio Blanca del Rey (de 14 a 18 años) y, por último, Estela Fuentes Soto y Andrés Jiménez Ramírez, quienes optan a ganar el Premio Olga Pericet (de 19 a 35 años).

Los artistas que resulten ganadores obtendrán como premio un circuito de nueve actuaciones dentro de una gira provincial diseñada por la Diputación de Córdoba. Asimismo, quienes consigan el segundo puesto podrán realizar una actuación en el municipio que determine la Delegación de Cultura.

El jurado está integrado por el guitarrista Gerardo Núñez, el cantaor Julián Estrada, el periodista especializado Manuel Curao y las bailaoras Ana Morales y Rafaela Carrasco. Ellos serán los encargados de valorar aspectos como la técnica, la autenticidad, la creatividad, la personalidad artística y la adecuación estilística en cada modalidad.

El delegado de Cultura, Gabriel Duque, que ha animado a los aficionados al flamenco a asistir a la final, ha valorado de este certamen que "cuenta con una larga trayectoria y es una cita muy esperada por nuestros jóvenes artistas porque, gracias a él, se ha impulsado la carrera de muchos cantaores y cantaoras, guitarristas, bailaores y bailaoras que empezaron en su día gracias a él y ahora ocupan un lugar de éxito en el panorama flamenco nacional".