Casi 600 personas acceden a un proyecto europeo promovido por la Diputación de Córdoba para reinserción laboral

LA CARLOTA (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

Un total de 559 personas (71% mujeres y 29% hombres) han accedido en la provincia de Córdoba al proyecto 'Reinserción Social para Familias', financiado por los fondos Next Generation EU, a través del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Junta de Andalucía, cuyo objetivo ha sido favorecer la reinserción laboral y educativa en mujeres y jóvenes.

La delegada de Derechos Sociales de la institución provincial, Irene Aguilera, ha informado en La Carlota (Córdoba) que, "dado el éxito del proyecto, que se desarrolló en el segundo semestre de 2024, lo hemos incluido en los programas de empleo social del Instituto Provincial de Bienestar Social. Este proyecto nos ha enseñado la importancia de generar itinerarios personalizados para las personas vulnerables, algo clave. Hemos combinado los programas de empleo y protocolos de intervención en red para maximizar el uso de los recursos locales y promover el trabajo integral de entidades públicas y privadas".

Aguilera ha añadido que la atención a las personas usuarias se dividió en tres partes. "Primero, sesiones individuales haciendo evaluación de autoestima, autoeficacia, y apoyo social; las sesiones grupales para enseñarles la búsqueda activa de empleo y habilidades sociales; y una tercera que se trataba de la coordinación institucional, con la puesta en contacto con entidades pública y privadas".

A este respecto, han sido 430 las personas que han realizado los tres itinerarios. Además, la iniciativa se ha llevado a cabo en las Zonas Básicas de Servicios Sociales de La Carlota (158 personas), Fernán Núñez (36 personas), Aguilar de la Frontera (80 personas), Montoro (199 personas) y Rute (85 personas). Cabe señalar que La Carlota ha sido el municipio en el que más mujeres han participado, siendo 133 de un total de 158.

"Hay recursos en los municipios, pero se desconocen. Nuestra función ha sido ser el nexo de unión entre esos recursos y que la población pueda acceder a ellos", según ha recalcado la también presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), quien ha comentado que el 73,68% de los usuarios han manifestado que han mejorado de manera significativa sus habilidades laborales.

Por su parte, el alcalde de La Carlota, Antonio Granados, ha señalado la importancia de iniciativas como esta para los municipios. "Ayudar lo máximo posible es el fin de los servicios sociales, que no sólo sea asistencial, sino que tienen que implicarse más y todas las administraciones deben ir de la mano", ha resaltado.

Para darle forma al proyecto se ha contado con cinco psicólogos y seis educadoras sociales gracias a un presupuesto de 330.000 euros, cofinanciados en un 77,37% por la Unión Europea, y se han llevado a cabo 40 talleres grupales en toda la provincia.

A la presentación han asistido algunsa de las usuarias del proyecto, entre las que se incluye de Carmen Bernier, quien ha explicado que "hemos aprendido muchas cosas: a hacer el currículum, la manera de buscar empleo o cómo mejorar nuestra autoestima. También hemos hecho conversaciones entre nosotras. A mí me ha venido genial porque estaba estancada y no me relacionaba y al venir al taller te relacionas, conoces a personas, luego las ves en la calle y les preguntas, y hay ahí como una gran familia. Tenemos nuestro grupo de Whatsapp y, ahí, por ejemplo, me he enterado de un trabajo".