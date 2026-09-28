Castro del Río (Córdoba) acogerá del 9 al 11 de octubre una nueva edición de Ars Olea

El presidente de Iprodeco, Félix Romero (centro), en la presentación de Ars Olea. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba impulsa la XIX edición de Ars Olea, la Feria de Artesanía de Castro del Río, una experiencia multidisciplinar que reunirá, del 9 al 11 de octubre, artesanía, gastronomía, patrimonio, cultura y actividades para todos los públicos, organizada por el Ayuntamiento de Castro del Río con la colaboración de la institución provincial.

Esta feria, que volverá a desarrollarse en el histórico barrio de La Villa, contará con más de 50 puestos expositivos en los que se concentrarán artesanos, ceramistas, bolilleros, carpinteros, cesteros, perfumistas o joyeros, entre otros.

Así lo ha detallado en rueda de prensa del delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien ha expresado que "Castro del Río vuelve a reunir artesanía, gastronomía y también cultura. Sus calles, sus plazas, su castillo, sus museos van a volver a abrirnos las puertas para conocer una de las identidades más completas de los municipios de la provincia de Córdoba".

En este sentido, el también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) ha añadido que "la artesanía de la madera del olivo y del mueble es una seña de identidad, pero también hay otras cuestiones que le dan calidad y distinción como es la agroalimentaria. En esta feria también se puede conocer los productos amparados en el marco de la DOP de aceites de Baena y de parte del territorio de la DOP de Montilla-Moriles, aceites y vinos que estarán presentes".

Por su parte, el alcalde de la localidad, Julio Criado, ha detallado que llevan varios años apostando por su identidad que es "la artesanía de la madera de olivo", pero a la vez, siguen poniendo en valor su "historia, cultura, patrimonio y el legado que Miguel de Cervantes dejó en la localidad".

Por su parte, la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Castro del Río, Ana Rosa Ruz, ha destacado que "la artesanía no vive sus mejores momentos", pero desde la localidad sí que apuestan "decididamente por ponerla en valor. Castro del Río es referente de la artesanía de madera de olivo a nivel nacional y también internacional", ha subrayado.

Desde el Ayuntamiento castreño se ha puesto el foco y la atención en "darle al ciudadano la oportunidad de conocer el trabajo artesano y la mejor manera que se ha encontrado es que lo haga a través de talleres, para hacerlos con sus propias manos. En este sentido, habrá talleres de talla de madera de olivo así como demostraciones de los propios artesanos dirigidos a menores, de bordado o de jabones artesanales, entre otros", ha recalcado Ana Rosa Ruz.

ARTESANÍA, PATRIMONIO Y GASTRONOMÍA

El programa arrancará el viernes 9 de octubre con una jornada de puertas abiertas de los museos dirigida a centros educativos y la inauguración oficial de Ars Olea, a las 19,30 horas, en la Plaza de Armas del Castillo. Durante este acto se realizará la entrega del reconocimiento de 'Artesanas de Honor', a la Asociación de Encajeras de Bolillo de la localidad.

La jornada continuará con actuaciones musicales, degustaciones de castillos de caramelo, talleres de 'Cosmética natural', 'El arte de tejer redes' o de 'Cajas nido para murciélagos', entre otros. Además, se llevará a cabo una 'Exposición Retrospectiva de los Concursos Internacionales de La Rambla', en el Pósito Municipal y un espectáculo de teatro de calle 'Cervantes y su paso por Castro del Río'.

El sábado 10 de octubre se sucederán las actividades relacionadas con la artesanía, la gastronomía y el patrimonio, incluyendo un desayuno molinero, talleres infantiles, catas gastronómicas, degustación de vino de Montilla-Moriles, flamenco en la calle y talleres de macramé, cremas antimosquitos o de aceites esenciales.

El domingo 11 de octubre continuará la programación con una degustación de 'Migas cervantinas', actividades infantiles, catas gastronómicas de degustación y nuevos pasacalles. Igualmente, se celebrarán conciertos de la Coral Alfonso X el Sabio o el de la Banda de Música '90 años sin Lorca', con Lucía Leiva como artista invitada.