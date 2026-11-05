El Centro Rafael Botí de Diputación de Córdoba acoge la exposición 'Ciudades imposibles', de Mariló F. Taguas

El delegado de Cultura, Gabriel Duque, y la artista, Mariló F. Taguas, en la inauguración de 'Ciudades imposibles'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, de la Diputación de Córdoba, incorpora a su programación cultural la exposición 'Ciudades imposibles', de la artista Mariló F. Taguas, una propuesta que invita al visitante a adentrarse en un submundo denso con ciudades oníricas construidas a partir del color, textos y tipografías, mediante la acumulación de historias y de idiomas que evocan los elementos de la memoria.

Así lo ha manifestado Een el acto de inauguración el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, quien ha añadido que 'Ciudades imposibles' muestra "una sucesión de lienzos, cada uno con una historia y en los que cada ciudad se transforma en metáfora de pequeños paraísos imaginados".

En este sentido, "la artista recurre al color y al collage como un espejo colectivo, construyendo sus obras a partir de fragmentos de un mundo eminentemente visual; el pasado familiar, películas, narraciones privadas, viajes y sentimientos vividos que terminan conformando la identidad de cada individuo y de la comunidad de la que forma parte" ha añadido Duque.

Además, ha señalado Duque, "la irrupción del color y la fuerza es algo vital en su obra y también la forma de pasar la espátula por su pintura. El concepto de esta exposición es crear pequeños estados donde se forma vida independiente dentro de una misma ciudad".

En esta nueva etapa creativa, Mariló F. Taguas se mueve entre lo figurativo y lo no figurativo y ofrece al público obras que permiten una doble lectura. Desde la distancia se presentan como composiciones pictóricas, mientras que la contemplación cercana permite descubrir la riqueza de la técnica, la materia, los textos y las palabras incorporadas a cada lienzo.

Así lo ha explicado la propia artista quien ha resaltado que "los que han seguido un poco mi trayectoria verán que estoy en una etapa muy blanca, muy liviana, porque vengo de épocas con pintura y fotografía más comprometida como mujer".

"Mi pasión por los textos escritos me ayuda en otra época a profundizar mucho en ese misterio del tiempo que queda atrapado en el texto escrito. De ahí han ido siguiendo estas casitas, estas ciudades, que desde lejos se ven como grandes composiciones, aunque el formato no es tremendamente grande, y de cerca, espero que os atrape porque he ido incluyendo versos, palabras mágicas...", ha expresado Taguas.

Uno de los elementos protagonistas de la muestra es el papel escrito, empleado por la artista como una mancha de color capaz de despertar en quien contempla la obra recuerdos, cartas y sensaciones íntimas. Los versos y las palabras se incorporan a sus cuadros como elementos que enriquecen el carácter evocador de las composiciones. En este proceso creativo se han ido incorporando las palabras de los poetas Carlos Domingo, Isabel Alcaide y Alejandro Pedregosa, que han acompañado e inspirado a la artista en los últimos tiempos.

Las obras buscan así generar pequeños paraísos imaginados a los que Taguas denomina 'ciudades imposibles', en alusión a los relatos de Italo Calvino recogidos en 'Las ciudades invisibles'.

La exposición 'Ciudades imposibles' puede visitarse en el Centro de Arte Rafael Botí hasta el 8 de diciembre. El horario será de martes a sábado, de 10,00 a 20,30 horas; y domingos y festivos, de 10,00 a 14,00 horas. Los lunes permanecerá cerrado.