Córdoba busca ser un referente internacional en la creación de arte sacro con la II Feria Cofrade

Autoridades en la presentación de la II Feria Cofrade de España e Iberoamérica. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Córdoba pretende consolidar su posición como referente en el mercado internacional del arte sacro en el marco de una estrategia en la que se incluye la segunda edición de la Feria Cofrade de España e Iberoamérica, un evento que se celebrará del 16 al 18 de octubre, en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de la capital cordobesa.

Durante la presentación de la feria, el presidente de Diputación, Salvador Fuentes, acompañado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el delegado de Cultura de la Junta, Eduardo Lucena, y el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Manuel Murillo, entre otras autoridades, ha recalcado que este evento volverá a contar con el impulso de la institución provincial para "reconocer y apoyar la creación de empleo, la actividad artesanal y el desarrollo turístico vinculado a este sector, lo que lo convierte en una verdadera industria cultural".

En este contexto, Fuentes ha puesto de manifiesto que "el mundo cofrade muestra su compromiso social de manera encomiable durante todo el año, no solo con una labor de catequesis de una forma única, pero además se han involucrado en la preservación del patrimonio con siglos de historia que están contribuyendo a restaurar gracias a su esfuerzo y eso hay que reconocerlo".

En esa línea se enmarca "la II Feria Cofrade de España e Iberoamérica, organizada por la Diputación y la Agrupación de Cofradías de Córdoba, que consolidará a la provincia como punto de encuentro global del sector, lo que permitirá proyectar su riqueza cultural, artística y económica más allá de nuestras fronteras, lo que debe ser motivo de orgullo", ha remarcado Fuentes.

El máximo responsable de la Diputación ha puesto en valor el buen momento por el que atraviesa la creación artesanal sacra que aglutina a un amplio espectro de actividades entre las que se incluye a imagineros, orfebres, bordadores, tallistas, doradores, vestidores, floristas y restauradores "que cuentan en la provincia con talleres y obradores en los que la tradición y el talento se unen para convertirse en verdaderos referentes a nivel nacional e internacional". Un ámbito en el que Fuentes ha destacado que "cualquier pueblo de la provincia, por pequeño que sea, cuenta con imágenes o ajuares con siglos de antigüedad".

Para Fuentes, además de la importancia del valor histórico del patrimonio de que atesoran las hermandades de la provincia, este evento visibiliza en el CEFC y "pone en valor el mundo cofrade también desde el punto de vista económico y artesanal", a lo que ha añadido la importancia de "promover vínculos y servir de puente con América".

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, que ha afirmado que esta feria "es un proyecto de ciudad que, como otros tantos, surge de esa iniciativa privada", ha comentado que "todo este mundo de la Semana Santa y del arte sacro tiene un importante impacto empresarial, profesional y en el empleo" en el territorio cordobés.

Al respecto, Bellido ha añadido que "no estamos hablando solo de la fe, que evidentemente es lo que mueve todo", pero "además de esa fe que se expresa en las calles y que se expresa a través del arte" se está generando también todo un tejido que está "creciendo mucho en cantidad, pero también en calidad", siendo "ya un auténtico referente en toda Andalucía".

En esta línea, el delegado territorial de Cultura y Tusimo de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena, ha expresado que el mundo cofrade no es solo fe y devoción, "sino que también genera empleo y genera turismo", pues con este encuentro Córdoba se abre "a Iberoamérica, donde están nuestros hermanos, donde nos unen muchas cuestiones".

Además, Lucena ha subrayado la importancia del "turismo religioso" para tener a Andalucía y Córdoba "abierta los 365 días del año" a los visitantes para conseguir la "desestacionalización del turismo". "El turismo religioso tiene un camino por andar importante", ha afirmado el delegado, que ha pedido unión a todas las administraciones para llegar a ese sector".

Por último, el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Manuel Murillo, ha señalado que este año se ha dado "un paso más en la proyección internacional", confirmando que se ha firmado un convenio con el municipio de Colón, de Querétaro (México), una colaboración que "abre la puerta a que otras ciudades mexicanas participen en futuras ediciones, fortaleciendo los vínculos culturales y comerciales entre Iberoamérica, Córdoba y su provincia".

Murillo ha recalcado que esta feria es "un proyecto que une tradición, turismo, economía y patrimonio cultural y que demuestra cómo la colaboración entre instituciones puede generar oportunidades para nuestros artesanos, fortalecer nuestro patrimonio" y proyectar Córdoba y su provincia "como capital cofrade de referencia en España e Iberoamérica".

CERCA DE 100 ESTANDS

La primera edición de la Feria Cofrade celebrada el pasado año demostró la pujanza del tejido empresarial vinculado al mundo religioso con la participación de 80 estands, una cifra que se espera superar para llegar a los 100 expositores en esta nueva cita empresarial en la que se mantendrá la gratuidad para facilitar la participación de los artesanos. Un sector cuyo potencial se evidencia en las 25.000 visitas que registró la feria en la pasada edición.

En esta ocasión se mantiene la vocación internacional y, tras la presencia de Guatemala en la pasada edición, para este año se trabaja en la presencia de México como país invitado, a través de Querétaro, con el que se espera reforzar los lazos históricos que permitan abrir nuevas vías de cooperación cultural, artesanal y turística.

La feria ha sido el fruto de la colaboración entre la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba con el apoyo de Iprodeco y el Imdeec, lo que supone un ejemplo de trabajo conjunto entre la iniciativa privada y las administraciones públicas para convertir una actividad local en un referente internacional.