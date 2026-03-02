El coso Los Donceles de Lucena abre un ciclo de novilladas con el apoyo de la Diputación de Córdoba

(Desde La Izda.) Lorite, Quintana Y Aguilar En La Presentación De La Novillada Que Se Celebrará En Lucena. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este lunes la presentación del festejo taurino que se celebrará el próximo sábado 7 de marzo en el coso Los Donceles de Lucena, un evento que se enmarca "en el séptimo ciclo de novilladas organizadas por la Fundación Toro de Lidia y la Junta de Andalucía, que volverá a contar con el apoyo de la Diputación de Córdoba".

Así lo ha indicado en rueda de prensa el delegado de Infraestructuras, Agricultura y Sostenibilidad de la institución provincial, Andrés Lorite, quien ha destacado "la apuesta de las instituciones públicas andaluzas por el impulso a acciones de este tipo en torno al mundo del toro, a la promoción de los nuevos valores de la tauromaquia en Andalucía y todo lo que tiene que ver con el toreo base".

En este sentido, el delegado ha destacado que "la provincia puede presumir de estar perfectamente representada en este ciclo de novilladas por parte de Manuel Quintana, que viene con ganas de ganar este circuito", esperando "que así sea en el último festejo con el que se cierra este ciclo y que tendrá lugar en la plaza de La Malagueta de Málaga".

"Es un honor que la Diputación Córdoba, junto con el resto de diputaciones andaluzas, participe en este circuito de novilladas y colabore con la Fundación del Toro de Lidia, cuya misión es la promoción del valor de un patrimonio cultural tan importante que tenemos en España como es la tauromaquia", ha abundado Lorite.

La institución provincial colabora junto con el Ayuntamiento lucentino en este evento con el que, además, la Fundación Toro de Lidia apuesta claramente por la promoción de la tauromaquia entre los más jóvenes, para lo que se ha previsto que en todos los festejos incluidos en el ciclo la entrada sea gratuita para los menores de 18 años.

Por su parte, el teniente de alcalde en el Consistorio de Lucena, Francisco Aguilar, ha hecho hincapié en la defensa de la tauromaquia por parte de las instituciones públicas y ha agradecido el apoyo de la Diputación a este evento, así como su participación en el convenio que ha permitido la puesta en marcha de la escuela taurina local que "este año ya está a pleno rendimiento".

La novillada con picadores tendrá lugar el próximo sábado a las 17,30 horas en el coso Los Donceles de Lucena, donde se lidiarán seis novillos de la ganadería Osborne. En el festejo participarán los novilleros Pedro Luis, Iván Rejas y el cordobés Manuel Quintana, para el que este evento será su debut con picadores.